Red Hot Chili Peppers nagrywa nowy album z Johnem Frusciante

W połowie grudnia 2019 pojawiła się niesamowita wiadomość - do Red Hot Chili Peppers wrócił John Frusciante. Gitarzysta odszedł z zespołu w 2009 roku, kiedy to grupa postanowiła zrobić sobie przerwę od koncertowania. Frusciante stwierdził, że zaczął po prostu "nieco odpływać muzycznie od reszty grupy". Artystę zastąpił wówczas Josh Klinghoffer.

Czy powrót Frusciante oznacza, że Red Hot Chili Peppers wejdzie do studia? W rozmowie z Rolling Stone, perkusista Chad Smith wyznał, że kapela rzeczywiście pracuje nad nowym materiałem i planuje występy na letnich festiwalach:

"

Dostałem wytyczne dotyczące tego wywiadu, by nie rozmawiać o zespole. Ale tak, John wrócił do kapeli, wszyscy to wiedzą. Jesteśmy podekscytowani. Mamy zaplanowane tylko koncerty na festiwalach. Teraz głównie skupiamy się na nowych piosenkach i nagrywaniu nowego albumu. Jesteśmy bardzo podekscytowani tworzeniem nowego materiału. "