Red Hot Chili Peppers udostępnił kolejny singiel. Jak brzmi "Poster Child"?

Red Hot Chili Peppers udostępnił kolejny utwór, który zapowiada nowy album. Tym razem kapela podzieliła się piosenką "Poster Child". Czy utwór zostanie przyjęty równie ciepło, co poprzedni singiel "Black Summer"?

Red Hot Chili Peppers to jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów w historii, którego muzyka jest soundtrackiem dla kolejnych pokoleń. Nadchodzący album "Unlimited Love" pojawi się już 1 kwietnia 2022 i będzie to pierwszy album z Johnem Frusciante od 2006 roku, a także pierwsze wyprodukowane przez Ricka Rubina ("Blood Sugar Sex Magic") od 2011 roku.

Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy singiel kapeli zatytułowany "Poster Child":

John Frusciante, który powrócił na łono zespołu, opowiedział nieco o muzycznych inspiracjach, kryjących się za "Unlimited Love"i pracy nad materiałem.

Kiedy wzięliśmy się za pracę nad albumem, graliśmy stare piosenki takich wykonawców, jak Johnny "Guitar" Watson, The Kinks, The New York Dolls czy Richard Barrett. Z czasem zaczęliśmy dodawać nowe pomysły, które stopniowo zmieniały się w pełnoprawne piosenki i po kilku miesiącach graliśmy już swoje, nowe numery. Wszystko powstawało bez wysiłku. Po prostu dobrze się bawiliśmy, grając cudze utwory, a jednocześnie tworząc swoje własne. Ta płyta to wyraz miłości i wiary w nas samych.