Red Hot Chili Peppers wydał kolejny album. Posłuchajcie "Return of the Dream Canteen"

Red Hot Chili Peppers przedstawia swój drugi w 2022 roku album zatytułowany "Return of the Dream Canteen". Materiał powstał podczas tych samych sesji, które zaowocowały płytą "Unlimited Love". Longplay w kwietniu 2022 roku trafił na szczyt notowania Billboard 200. Jak brzmi najnowszy krążek Red Hot Chili Peppers?

Przy tworzeniu 17 utworów, zespół po raz kolejny współpracował ze swym wieloletnim producentem i twórczym powiernikiem Rickiem Rubinem.

Red Hot Chili Peppers opublikował utwór "Tippa My Tongue", który trafił na szczyt zestawienia Alternative radio. Tym samym zespół został rekordzistą pod względem liczby piosenek na 1. miejscu notowania, umieszczając tam aż 15 singli.

Zespół tak wypowiada się na temat nowej płyty:

Return of the Dream Canteen" to ukłon w stronę twórczej prosperity psychodelicznej pustyni. Cała nasza czwórka wędrowała w czasie i niezdefiniowanym miejscu ku większej ilości muzyki. Nie przestawaliśmy czerpać z tego źródła. Stołówka była bardzo hojna. Kiedy już wydawało się, że funkowy bas nie znajdzie partnera do tańca, jego koledzy pojawiali się na imprezie. Wielkie skupienie Johna pomogło nam stworzyć więcej piosenek niż niektórzy w ogóle znają. W świecie, w którym normą jest wydawanie pojedynczych singli, my postanowiliśmy wydać dwa pełne albumu i jest nam z tym bardzo dobrze. Pora na stołówkę.