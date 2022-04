W końcu Red Hot Chili Peppers udostępnił swój najnowszy album "Unlimited Love". Jest to naprawdę spore wydarzenie muzyczne, szczególnie dla fanów, którzy byli bardzo ciekawi, jak RHCP będzie brzmieć ponownie z Johnem Frusciante. Gitarzysta odszedł z kapeli w 2009 roku, gdy grupa postanowiła zrobić przerwę od koncertowania. Frusciante wyznał, że zaczął po prostu "nieco odpływać muzycznie od reszty grupy" i zastąpił go wówczas Josh Klinghoffer. Jak brzmi najnowsza płyta RHCP ze starym/nowym gitarzystą?

Red Hot Chili Peppers wydał płytę "Unlimited Love". Jak brzmi nowy materiał z Johnem Frusciante?

Krążek "Unlimited Love" został wyprodukowany przez Ricka Rubina, który pracował z kapelą przy albumach "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) oraz "Stadium Arcadium" (2006).

Na pierwszy singiel RHCP wybrał utwór "Black Summer" i od tej kompozycji zaczyna się płyta zespołu. W sumie otrzymaliśmy aż 17 nowych kompozycji, które mogą zaskoczyć słuchaczy dojrzałością i eksperymentami - nie brakuje chociażby zabawy z jazzem w kawałku "Aquatic Mouth Dance". Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy krążek Red Hot Chili Peppers:

Zobaczcie również najnowszy teledysk RHCP do "These Are The Ways":

John Frusciante, wyznał, że pracując nad nowym albumem zespół grał stare piosenki takich wykonawców, jak Johnny "Guitar" Watson, The Kinks, The New York Dolls czy Richard Barrett. Tak rodziły się nowe pomysły na utwory:

Z czasem zaczęliśmy dodawać nowe pomysły, które stopniowo zmieniały się w pełnoprawne piosenki i po kilku miesiącach graliśmy już swoje, nowe numery. Wszystko powstawało bez wysiłku. Po prostu dobrze się bawiliśmy, grając cudze utwory, a jednocześnie tworząc swoje własne. Ta płyta to wyraz miłości i wiary w nas samych - mówi gitarzysta.

Dotychczas trzy płyty Red Hot Chili Peppers - "Blood Sugar Sex Magik" (diamentowy status), "Californication" i "By The Way" - znalazły się w zestawieniu "500 najlepszych albumów wszech czasów" przygotowanym przez "Rolling Stone". Natomiast "Under the Bridge" w 2021 roku trafili na listę "500 najlepszych piosenek wszech czasów". Czy najnowszy krążek "Unlimited Love" odniesie równie spektakularny sukces? Miejmy taką nadzieję.

Polska publiczność miała możliwość ostatni raz zobaczyć Red Hot Chili Peppers w Polsce w 2017 roku w Krakowie. Jak na razie kapela nie zapowiedziała koncertów w Polsce.