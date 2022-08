Red Hot Chili Peppers zabierają nas w psychodeliczny trip w klipie do "Tippa My Tongue"

Najnowszy singiel zapowiada kolejny nowy krążek Red Hot Chili Peppers o tytule "Return of the Dream Canteen". Wiemy, kiedy premiera krążka.

RHCP promuje już nowy krążek. Posłuchajcie Tippa My Tongue

1 kwietnia 2022 roku światło dzienne ujrzał album "Unlimited Love" Red Hot Chili Peppers. W sumie otrzymaliśmy na nim aż 17 nowych kompozycji, które mogą zaskoczyć słuchaczy dojrzałością i eksperymentami - nie brakuje chociażby zabawy z jazzem w kawałku "Aquatic Mouth Dance".

Zespół postanowił zaskoczyć swoich słuchaczy ponownie - niedawno ogłosił, że już w październiku zadebiutuje ich kolejny pełnoprawny krążek, "Return of the Dream Canteen". Z tej okazji w sieci pojawił się też nowy singiel z bardzo psychodelicznym klipem - mowa o "Tippa My Tongue". Wideo zobaczycie poniżej:

Zespół opisał swój proces twórczy w oficjalnym oświadczeniu:

Nasza miłość dla siebie nawzajem i magia muzyki sprawiły, że nagle mieliśmy więcej piosenek, niż się kiedykolwiek spodziewaliśmy. Wtedy wpadliśmy na pomysł - dwa podwójne albumy, które wydamy niedługo po sobie. Drugi jest tak samo znaczący, co pierwszy i vice versa. "Return of the Dream Canteen" to wszystko, o czym kiedykolwiek marzyliśmy jako zespół. Jest przepełniony materiałem, zrobiony z krwi z naszych serc. Wasi na zawsze, Red Hot Chili Peppers.

Krążek "Return of the Dream Canteen" również został wyprodukowany przez Ricka Rubina. Premiera podwójnego albumu została zapowiedziana na 14 października 2022 roku.