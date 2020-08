Chcesz kupić płytę Metalliki jako pierwszy? W Warszawie odbędzie się "S&M2" release party

27 sierpnia 2020 w Hard Rock Cafe w Warszawie odbędzie się Release Party "Metallica S&M2". W programie imprezy m.in. przedpremierowy pokaz koncertu "S&M2", konkursy z nagrodami w postaci płyt i ekskluzywnych gadżetów oraz możliwość zakupu albumu na kilkanaście godzin przed oficjalnym startem sprzedaży w sklepach stacjonarnych.

Release Party "Metallica S&M2" w Warszawie

Wieczór uświetni kwartet smyczkowy z Filharmonii Futura, który zaprezentuje wybór największych przebojów Metalliki w wersji klasycznej.

Zaproszenia gwarantujące miejsca siedzące oraz udział w konkursach rozdawane są na antenie Antyradia oraz za pośrednictwem fan klubu Overkill.pl. Osoby bez zaproszenia będą mogły obejrzeć koncert na ekranie w ogródku Hard Rock Cafe z możliwością zakupu płyty od godziny 00:00.

Po 20 latach od wydania legendarnego albumu "S&M", zespół Metallica ponownie połączył siły z San Francisco Symphony. Wydawnictwo zawierające zapis koncertów „S&M2” trafi do sklepów 28 sierpnia 2020. Album będzie dostępny w kilku formatach, m.in.: 2CD, 4LP, DVD, Blu-ray oraz limitowanym boksie, którego cały nakład został wyprzedany jeszcze przed premierą.Zobacz także: Metallica opublikowała "For Whom the Bell Tolls" z nadchodzącej płyty "S&M2"