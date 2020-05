"Retrograde" - Greta Thunberg w nowym klipie Pearl Jam! [WIDEO]

"Retrograde" to utwór pochodzący z najnowszej płyty Pearl Jam, która ukazała się w marcu tego roku. Doczekał się on właśnie animowanego teledysku, w którym wystąpiła znana szwedzka aktywistka, Greta Thunberg.

"Retrograde" - Greta Thunberg w nowym klipie Pearl Jam

Klip powstał przy zastosowaniu animacji techniką malarską i nawiązuje do zmian klimatycznych, które nie wróżą nic dobrego dla naszej planety. Całość utrzymana jest w ponurym klimacie i zwiastuje smutną przyszłość Ziemi. Historia, której jesteśmy świadkami, dotyczy mężczyzny udającego się do wróżki. To właśnie w nią wcieliła się Greta Thunberg. Oblicza członków zespołu możemy z kolei dostrzec na kartach tarota.

Reżyserem klipu jest Josh Wakely. Płyta, z której pochodzi utwór - "Gigaton" - miała być promowana podczas trasy koncertowej po Europie. Zespół miał zawitać na krakowskiej Tauron Arenie 13 lipca 2020 roku. Niestety, z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, trasę odwołano.