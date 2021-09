We wrześniu 2021 Judas Priest wyruszył w trasę koncertową "50 Heavy Metal Years" po USA. Niestety zespół na razie nie zagra więcej koncertów, bo jest zmuszony przełożyć swoje występy. Wszystko przez stan zdrowia gitarzysty. 41-letni Richie Faulkner trafił do szpitala. Co mu dolega?

Richie Faulkner trafił do szpitala. Co z koncertami Judas Priest?

Trasa Judas Priest po USA miała potrwać do listopada, ale koncerty zostały przełożone. Zespół poinformował swoich fanów, że z powodu problemów zdrowotnych Richie Faulkner trafił do szpitala:

Z głębokim żalem musimy przełożyć resztę amerykańskiej trasy. Richie Faulkner ma poważne problemy z sercem, przez co trafił do szpitala. Wszyscy wysyłamy wyrazy miłości do naszego Falcona i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Judas Priest będzie informować fanów o stanie zdrowia gitarzysty oraz o nowych datach koncertów, tymczasem zakupione dotychczas bilety zachowują ważność. Zespół ma w planach również odwiedzenie Polski - Judas Priest zagra na Mystic Festival 2022 w Gdańsku. Miejmy nadzieję, że Faulkner szybko wróci do zdrowia i pojawi się niebawem na scenie.