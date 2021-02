Jeżeli nie wiecie, to Rick Astley nie skończył się na "Never Gonna Give You Up". Muzyk ma słabość do rocka, chętnie występuje razem z Foo Figters i nagrywa covery AC/DC czy Slipknota. Nie wierzycie? Rick Astley pojawił się niedawno na TikToku i chętnie dzieli się coverami R.E.M., Weezer, czy MGMT. Jednak fanów mocniejszych brzmieć może zaskoczyć, że muzyk jest fanem Slipknota i nagrał cover "Duality".

Rick Astley ma TikToka i gra Slipknota udając bałwana [WIDEO]

Coraz więcej gwiazd dołącza do TikToka, bo jest to dobra forma promocji wśród młodszych odbiorców. Kluczem do serc internautów jest poczucie humoru - im śmieszniejsze wideo, tym lepiej.

Rick Astley lubi sobie pośmieszkować i czuje się na TikToku jak ryba w wodzie. Na tle kiczowatych wizualizacji gra covery, pokazuje pracę w studiu, promuje swoją muzykę. W jednym z nagrań pokazał swoje umiejętności gry na gitarze przy utworze "Duality" Slipknota. W przebitkach widać, jak na głowie Astleya pojawia się głowa bałwana. Co autor miał na myśli? Czyżby to nawiązanie do masek Slipknota?

Oglądaj

"Never Gonna Give You Up" powrócił do łask za sprawą Rickrollingu. Internetowy żart polega na tym, że ktoś przesyła Ci link do wideo i okazuje się, że jest to nagranie "Never Gonna Give You Up". No to co, nadszedł czas na...