Chyba każdy kojarzy ejtisowy przebój "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya. Chociaż przebój ma 33 lata, to nadal można go usłyszeć w radiu i jest popularny wśród internetowych heheszków. Sam Rick Astley niejednokrotnie udowodnił, że oprócz muzyki pop i soul lubi też rocka i świetnie sprawdza się w repertuarze AC/DC czy Foo Fighters.

Rick Astley znowu zagrał cover Foo Fighters. Posłuchajcie "Everlong" na akustycznej gitarze

Muzyk ponownie sięgnął po repertuar Foo Fighters i wykonał w domowym zaciszu cover "Everlong" na akustycznej gitarze. Rick Astley wyznał, że czasami trzeba zagrać piosenkę, która przeniesie cię do innego miejsca. W związku z kwarantanną, artysta wielokrotnie sięgał po muzykę innych, by poprawić sobie humor i okazuje się, że Foo Fighters zajmuje szczególne miejsce w jego sercu.

W 2017 roku Foo Fighters zagrał na koncercie "Never Gonna Give You Up" razem z Rickiem Astleyem, przy czym aranżacja utworu przypominała "Smells Like Teen Spirit". To był przedni rickrolling, czyli żart polegający na wysyłaniu nieświadomej osobie linka do rzekomo interesującego wideo, które w rzeczywistości jest klipem do utworu "Never Gonna Give You Up".

Dave Grohl podobnie strollował swoich fanów w sierpniu 2019 roku, gdy zapowiedział, że zagra utwór, który wszystkich przeniesie w czasie. Fani sądzili, że usłyszą kawałek Nirvany, ale zamiast tego Foo Fighters wykonał "Never Gonna Give You Up" z Rickiem Astleyem.

