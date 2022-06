Ostatni studyjny album Riverside zatytułowany "Wasteland" ukazał się w 2018 roku. Oczekiwanie na nowy krążek jednak niedługo się skończy, bo zespół właśnie ogłosił, że wszedł do studia nagraniowego. Kiedy możemy spodziewać się nowej płyty?

Riverside wszedł do studia. Kiedy ukaże się nowy album?

Zespół wrzucił na swoje social media zdjęcie ze studia nagraniowego i napisał:

No i stało się. Po blisko czterech latach od wydania „Wasteland” nareszcie weszliśmy do studia w celu nagrania naszego ósmego albumu. Tym razem materiał będzie powstawał w dwóch studiach nagraniowych, w otwockim Boogie Town Studio, z którego aktualnie pozdrawiamy, oraz warszawskim studiu Serakos.

Czego należy się spodziewać po tej płycie? Riverside zapowiadają, że będzie to najmocniejszy materiał od czasów "Anno Domini High Definition". Co więcej, możliwe, że podczas finałowej europejskiej trasy „Riverside 20” we wrześniu 2022 kapela zaprezentuje już nowe utwory. Premiera ósmego albumu Riverside przewidziana jest na styczeń 2023.

Sprawdźcie, gdzie jesienią zagra Riverside:

19 listopada 2021 zespół zaprezentował jubileuszowe wydawnictwo "Riverside 20", na którym znalazł się premierowy singiel "Story of My Dream". Był to pierwszy utwór powstały w nowym czteroosobowym składzie, z Maciejem Mellerem jako oficjalnym członkiem.