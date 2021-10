Riverside świętuje 20-lecie. Posłuchaj nowego utworu "Story of My Dream", który zapowiada jubileuszową płytę

Z okazji swojego 20-lecia Riverside prezentuje nowy utwór i teledysk "Story of My Dream", który promuje jubileuszową kompilację "Riverside 20". Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy utwór od Riverside.

Riverside świętuje 20-lecie. Posłuchaj nowego utworu "Story of My Dream", który zapowiada płytę "Riverside 20"

"Story of My Dream" to pierwszy utwór powstały w nowym składzie z Maciejem Mellerem jako oficjalnym członkiem. To również zwiastun brzmienia, które pojawi się na nowym, ósmym albumie zespołu w 2022. Sprawdźcie, jak brzmi singiel Riverside, do którego powstał teledysk autorstwa Sightsphere:

Mariusz Duda tak wypowiedział się o najnowszej piosence:

"Story of My Dream" to kompozycja przygotowana specjalnie na nasze 20-lecie. Chcieliśmy, żeby zawierała wszystkie elementy charakterystyczne dla naszego stylu i była połączeniem Riverside z pierwszej dekady, gdzie graliśmy "ostrzej", i Riverside z drugiej dekady, tej bardziej melancholijno-piosenkowej. Warstwa liryczna zawiera cytaty, wersy i odniesienia do wielu tytułów naszych wcześniejszych utworów. Okładka singla, przygotowana przez Travisa Smitha również zawiera fragmenty naszych dawnych okładek i grafik.

Nowy singiel będzie piosenką otwarcia nowego wydawnictwa "Riverside 20", które ukaże się 19 listopada 2021 zawierającego na nowo zremasterowane wersje wybranych utworów zespołu. Kompilacja będzie podzielona na dwa muzyczne światy o nazwach "The Shorts" i "The Longs".

RIVERSIDE – “Riverside 20 - Vol.1, The Shorts”: Tracklista

Story of My Dream (05:47) In Two Minds (04:35) Loose Heart (04:47) Acronym Love (04:43) Conceiving You (03:40) I Turned You Down (04:34) Panic Room - Radio Edit (03:52) Through The Other Side (04:05) Forgotten Land - Radio Edit (05:10) The Depth of Self-Delusion - Radio Edit (04:59) We Got Used To Us (04:09) Shine (04:07) Lost (05:51) Addicted (03:58) Time Travellers - Radio Edit (05:19) Vale of Tears (04:48) Guardian Angel (04:23) Lament (05:06) River Down Below - Radio Edit (04:25)

RIVERSIDE – “Riverside 20 - Vol.2, The Longs”: Tracklista