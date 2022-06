Ta para podbiła internet w bardzo szybkim tempie i chyba muzycy sami się nie spodziewali, że tak potoczą się ich losy z kanałem "Sunday Lunch" na YT. W 2020 Robert Fripp z King Crimson wraz z żoną Toyah Willcox postanowili nagrać covery w domowym zaciszu. Podeszli do tematu z przymrużeniem oka i ich nieidealne covery w dziwnych przebraniach stały się bardzo popularne. Nic zatem dziwnego, że para cały czas nagrywa kolejne covery i ogłosiła nawet trasę koncertową.

Robert Fripp i Toyah Willcox ogłosili trasę koncertową. Będą grać swoje słynne covery

Toyah Willcox podzieliła się dobrą wiadomością ze swoimi fanami poprzez Twittera. Para wybierze się ze swoim materiałem powstałym w ramach "Sunday Lunch" w trasę koncertową, która ma odbyć się w 2023 roku. Informacje na temat dokładnych dat, lokalizacji i biletów mają pojawić się niebawem. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będą wyglądać te koncerty i czy Toyah nadal będzie pojawiać się w bardzo wymyślnych strojach, które wiele odsłaniają.

Muzycy cały cas serwują nam kolejne covery i ostatnie nagranie udostępnili 26 czerwca. Tym razem para nagrała swoją interpretację utworu "All My Life" Foo Fighters, który pochodzi z albumu "One By One" z 2002 roku. Na nagraniu widzimy Willcox pokrytą farbą i złotą folią...

Zapewne tego coveru nie zabraknie na nadchodzących koncertach.