Robert Fripp i Toyah Willcox w coverze System of a Down. Znowu jest golizna i średni wykon [WIDEO]

Ta para nie zwalnia tempa. Robert Fripp razem ze swoją żoną Toyah Willcox co weekend publikują kolejny cover i za każdym jest to naprawdę mocne przeżycie. Muzycy razem z gitarzystą Sidneyem Jakem tym razem wzięli się za repertuar System of a Down "Chop Suey". Nie zabrakło dziwnych fryzur, prześwitujących piersi wokalistki i średniej jakości nagrania. Czyli wszystko jest na swoim miejscu.

Robert Fripp i Tiyah Willcox w coverze System of a Down. Znowu jest golizna i średni wykon [WIDEO]

Co tutaj dużo mówić - zainteresowanie coverami tej pary nie słabnie. Nawet dorobili się własnego merchu i patrząc na ilość odsłon na YT, fani nie mają dosyć. Covery zaczęły się pojawiać podczas lockdownu, gdy muzycy spędzali większość czasu w domu. Wtedy wpadli na pomysł, by nagrywać covery z przymrużeniem oka - wyszło błyskotliwie, bo Willcox nie boi się pokazywać swoich wdzięków, co docenili internauci. Można być pewnym, że każdy ich kolejny cover to murowany hit internetu. Posłuchajcie, jak prezentuje się ich najnowsze nagranie z coverem "Chop Suey" od System of a Down.

Oglądaj

Małżeństwo ma na swoim koncie już wiele rockowych i metalowych klasyków takich kapel, jak m.in. Iron Maiden, Black Sabbath, Scorpions czy Steppenwolf. Chociaż wszystkie brzmią dosyć słabo, to niecierpliwie czekamy na kolejne nagrania, w końcu trochę kontentu z przymrużeniem oka przyda się w tych pokręconych czasach.