Robert Fripp i Toyah Willcox wściekają się na maszynę w coverze "Killing In The Name Of" [WIDEO]

Fripp i Willcox grają cover Rage Against The Machine

Wiemy doskonale, że powrót RATM na scenę to ogromne wydarzenie dla świata muzyki - zwłaszcza środowiska rockowego. Wiedzą to też Robert Fripp i Toyah Willcox, którzy zaprezentowali kolejną wersję swojej popularnej serii "Sunday Lunch", w której bardzo specyficznie coverują znane i lubiane kawałki, takie jak "Paranoid", czy "Born To Be Wild".

Dlatego też, tym razem małżeństwo postanowiło oddać hołd Rage Against The Machine i zagrali w swojej kuchni ich najpopularniejszy utwór "Killing In The Name Of". Niestety, o ile bardziej oldschoolowe rockowe szlagiery wychodzą im jeszcze całkiem znośnie, tak RATM brzmi bardzo, ale to bardzo niedobrze.

Sprawę bardzo umila na szczęście absolutnie cudowna stylówka Frippa, który dzięki tej fryzurze i nietypowym makijażu oczu wygląda jak Wielka Stopa, czy inna postać rodem z bajki Disneya. Zobaczcie wideo poniżej:

Oglądaj

Rozrywkowa para ma już na swoim koncie covery takich zespołów, jak m.in. Guns ’n’ Roses, Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden, czy Sex Pistols. Cóż, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Robert i Toyah się świetnie bawią i nikogo przy tym nie krzywdzą.