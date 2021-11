Robert Janowski udawał Marka Knopflera w talent show. Internauci: "Mistrzostwo!" [WIDEO]

Mark Knopfler z Dire Straits ma na tyle charakterystyczny głos, że ciężko go podrobić. Trudnego zadania podjął się Robert Janowski, który w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" musiał zaśpiewać przebój "Brothers in Arms" w pełnym makijażu. Co więcej, muzyk podszedł bardzo ambitnie do swojego występu i idealnie udawał grę na gitarze. Zobaczcie, jak wypadł występ Roberta Janowskiego.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15: Robert Janowski udawał Marka Knopflera z Dire Straits [WIDEO]

Robert Janowski dotychczas wcielił się już w Bono z U2, Grzegorza Markowskiego czy Stinga. Za każdym razem jego występy wywołują spore emocje, bo okazuje się, że Janowski jest nie tylko dobrym wokalistą, ale świetnie naśladuje charakterystyczne ruchy słynnych gwiazd. Jak uczestnik poradził sobie z utworem "Brothers in Arms"? Poruszająca piosenka Dire Straits zrobiła ogromne wrażenie na widzach i jurorach, którzy wysoko ocenili występ Janowskiego. Również internauci zostawili sporo pozytywnych komentarzy pod tym nagraniem:

Oglądaj

Mimo tego, że Janowski nie wygrał tego odcinka, suma punktów zapewniła mu wejście do finału z szansą na wygraną 15. sezonu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Zobaczcie, jak Basia Kurdej - Szatan wcieliła się w Beyonce - ten występ dał jej zwycięstwo w ostatnim odcinku: