Tragedia to dla wielu artystów największa muza. Niestety wiele dzieł nie powstałoby, gdyby nie ból, smutek i cierpienie ich autorów. Było tak również z wieloma utworami Led Zeppelin, które stworzył Robert Plant. Muzyk w latach 70. zmagał się z największą tragedią, jaka może spotkać rodzica. Wokalista stracił 5-letniego syna.

Robert Plant opowiedział o śmierci 5-letniego syna

W rozmowie z portalem Classic Rock, wokalista Led Zeppelin opowiedział o śmierci syna. 5-letni karac zmarł na wirusa żołądka w lipcu 1977. Zdarzenie było inspiracją do napisania hitów takich jak "All My Love", "Blue Train", "I Belive" czy "Clarksdale".

" W 1977 roku straciliśmy naszego synka, Karaca. Miał zaledwie 5 lat. Spędziłem z nim sporo czasu, próbowałem być przyzwoitym czasie, jednak musiałem pogodzić ojcostwo z Led Zeppelin. Kiedy odszedł, zadałem sobie pytanie: Ile jest warte życie? O co w tym wszystkim chodzi? Czy doszłoby do tego, gdybym był z nim na miejscu? "

Muzyk przyznał, że samemu byłoby mu trudno poradzić sobie z tak dużą tragedią. Plantowi bardzo pomógł wówczas perkusista John Bonham. Artysta mieszkał niedaleko i wielokrotnie wyciągał z domu załamanego wokalistę służąc towarzystwem i rozmową przy drinku.

