Rock i metal w Biedronce za bezcen już od marca. Na półkach płyty Guns N' Roses, Megadeth i wielu innych

Wraz z pojawieniem się internetu, a później jego rozwojem i wykształtowaniem szerokiej oferty streamingowej, sprzedaż płyt na nośnikach fizycznych zaczęła drastycznie spadać. Dzisiaj muzycy nie notują już tak dużych zysków ze sprzedaży swoich dzieł, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ich głównym źródłem dochodu są koncerty oraz merch, w który wierni fani bardzo chętnie się zaopatrują.

Metalowe i rockowe płyty w Biedronce. Co pojawi się na półkach?

Jednak nadal istnieją tacy, którzy swoje ulubione krążki chcą postawić na półce w pokoju. Oglądanie książeczek i wkładanie płyty do odtwarzacza to ich codzienny rytuał i sentymentalna podróż w przeszłość. Dlatego albumy nie znikają ze sklepowych ofert.

Co więcej, pojawiają się nawet tam, gdzie jeszcze kilka lat temu byśmy się ich zupełnie nie spodziewali. Szeroką ofertę płytową do swoich dyskontów wprowadziła Biedronka. W sklepach coraz częściej obok płatków, jajek, masła i sera znajdziemy krążki ulubionych wykonawców. I to w bardzo atrakcyjnych cenach.

Nowa dostawa płyt w Biedronkach pojawi się już 1 marca. Wśród tytułów, które będziecie mogli zgarnąć z półek znajdą się dzieła Guns N' Roses, Aerosmith, The Cure, Nine Inch Nails, Megadeth czy A Perfect Circle. Jedna płyta w Biedronce kosztuje jedyne 19,99 zł.

Lista płyt rockowych i metalowych dostępna w Biedronkach od 1 marca:

Aerosmith – “Get A Grip”

Bon Jovi – “New Jersey” (Remastered)

The Cure – “Bloodflowers”

Dire Straits – “Love Over Gold”

The Cure – “Faith” (Remastered)

Dream Theater – “When Dream And Day Unite”

Guns N’ Roses – “G N’ R Lies”

The Killers – “Wonderful Wonderful”

Megadeth – “So Far So Good So What”

Nine Inch Nails – “Hesitation Marks”

A Perfect Circle – “Thirteenth Step”

Nine Inch Nails – “With Teeth”

The Police – “Reggatta De Blanc”

Iggy Pop – “Free”

Queens Of The Stone Age – “Lullabies To Paralyse”

Iggy Pop – “Lust For Life”

R.E.M. – “Out Of Time”

Red Hot Chili Peppers – “Freaky Styley”

The Rolling Stones – “On Air”

Rush – “2112”

Santana – “Africa Speaks”

Soundgarden – “Down On The Upside”

U2 – “No Line On The Horizon”

U2 – “Songs Of Innocence”

