Rockowy cover "Rockin' Around the Christmas Tree"? Czemu nie! Posłuchajcie wersji Clödie.

Rockowa wokalistka Klaudia "Clödie" Trzepizur jest uczestniczką The Voice of Poland, w którym śpiewała w drużynie Tomsona i Barona. Dziewczyna narobiła szumu w sieci z coverem piosenki "Zombie". Cały czas nagrywa kolejne przeróbki znanych hitów. Nie obyło się też bez coveru świątecznej piosenki, w końcu Gwiazdka coraz bliżej!

"Rockin' Around the Christmas Tree" w rockowej wersji polskiej wokalistki Clödie [WIDEO]

Jeżeli myśleliście, że Święta Bożego Narodzenia nie mogą być rockowe, to bardzo się mylicie. Całe szczęście powstało sporo rockowych i metalowych przeróbek znanych świątecznych szlagierów, jak również same gwiazdy rocka chętnie piszą piosenki na Święta. Polska wokalistka Clödie postanowiła sięgnąć po "Rockin' Around the Christmas Tree". Posłuchajcie, jak kawałek brzmi w rockowej wersji:

W oryginalne "Rockin' Around the Christmas Tree" nagrała go Brenda Lee w 1958 roku i kawałek doczekał się wielu coverów m.in. w wykonaniu Pentatonix, Kim Wilde, Michale Buble, Justina Biebera, zresztą kto nie śpiewał tego szlagieru?