Rockowa grupa Slade przestała istnieć po 50 latach. Perkusista wyrzucony przez maila

W latach 70. grupa Slade należała do najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. Muzycy przez lata grali glam rocka i są autorami przebojów takich jak "Far Far Away", "My Oh My" czy "Merry Xmas Everybody". Po przeszło 50 latach zespół rozstał się z perkusistą Donem Powellem i przestał istnieć.

Slade kończy działalność po 50 latach istnienia

Jak czytamy na portalu The Sun, Don Powell umieścił na swojej stronie internetowej smutną informację dla wszystkich fanów Slade. Z oświadczenia wynika, że Dave Hill - wokalista grupy wysłał mu nieprzyjemnego maila.

" Dave wysłał Donowi chłodnego maila, aby poinformować go, że nie jest już mile widziany w zespole. Po wspólnych latach pracy i przyjaźni od 1963 roku. "

Jednak fani Dona Powella nie powinni się załamywać. Muzyk ma w planach kontynuowanie kariery muzycznej.

" Dobra wiadomość jest taka, że Don jest w pełni gotowy poświęcić się grze na perkusji. "

Powell po nieprzyjemnym mailu od kolegi z zespołu postanowił stworzyć swój własny projekt. Muzyk ruszy z działalnością w grupie Slade Dona Powella.

Zobacz też: Liam Gallagher przerwał koncert po 4 utworach