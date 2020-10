Rockowe i metalowe płyty w Biedronce. Co możemy kupić w promocyjnej cenie?

Biedronka znowu pomyślała o swoich klientach melomanach. W sklepach pojawiły się płyty rockowe i metalowe w atrakcyjnych cenach. Na co warto polować w dyskontach?

Rockowe i metalowe płyty w Biedronce. Co można kupić?

Od jakiegoś czasu podczas wypadu do najbliższej Biedronki do czerwonego koszyka możemy obok marchewki, chleba i mleka wrzucić ulubioną płytę. Kosze w supermarketach do niedawna kojarzyły się z przecenionymi cedekami z muzyką dla dzieci, disco polo czy składankami Bravo Hits. Te czasy to już przeszłość.

Płyty w Biedronce. Rock i meta w promocyjnych cenach?

Biedronka skierowała swoją ofertę dla fanów muzyki. Co więcej, poszerzyła ją o kilka nośników. W dyskoncie z owadem w nazwie pojawiły się tanie winyle, co przysłużyło się powrotowi czarnych płyt do łask słuchaczy. Z kolei płyty CD można w sklepie dostać za prawdziwy bezcen.

Aktualnie Biedronka oferuje szereg rockowych i metalowych tytułów za jedyne 19,99 za sztukę. Wśród płyt znajdziecie zarówno Bon Joviego, Deep Purple czy Billy'ego Idola jak i nowocześniejsze granie - Marilyna Mansona czy Limp Bizkit. Krążki zostały umieszczone w sklepach losowo, a promocja trwa do wyczerpania zapasów.

