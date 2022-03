Rockowe płyty CD w Biedronce. Kupicie tanio albumy Slayera, Nirvany i Queen

W Biedronce znajdziecie albumy The Cure, Erica Claptona czy Marilyna Mansona. Sprawdźcie, co możecie upolować.

Kolejny raz w sieci sklepów Biedronka pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie już od 19,99 zł. To dobra okazja, żeby powiększyć swoją kolekcję krążków. Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Queen, Nirvana, Slayer, Guns N’ Roses, Iggy Pop, The Police, Imagine Dragons czy George Michael.

Tanie płyty w Biedronce na wiosnę. W sprzedaży Slayer, Nirvana i Queen

Już chyba żaden meloman nie będzie zdziwiony faktem, że w Biedronce oprócz produktów spożywczych możemy kupić płyty CD. Tym razem w sieci sklepów możemy znaleźć m.in. albumy Aerosmith, The Cure, Erica Claptona, Franka Zappy czy R.E.M.

Oferta dostępna jest w wybranych sklepach sieci Biedronka do 12 marca 2022 lub do wyczerpania zapasów. Pamiętajcie, że oferta może różnić się w zależności od sklepu. Sprawdźcie pełną listę tytułów, które znajdziecie w Biedronce.

Rockowe CD w Biedronce: Pełna lista tytułów