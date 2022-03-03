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Rockowe płyty CD w Biedronce. Kupicie tanio albumy Slayera, Nirvany i Queen

Aleksandra Degórska
03.03.2022 16:00
Biedronka Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER/East News

W Biedronce znajdziecie albumy The Cure, Erica Claptona czy Marilyna Mansona. Sprawdźcie, co możecie upolować.

Kolejny raz w sieci sklepów Biedronka pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie już od 19,99 zł. To dobra okazja, żeby powiększyć swoją kolekcję krążków. Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Queen, Nirvana, Slayer, Guns N’ Roses, Iggy Pop, The Police, Imagine Dragons czy George Michael.

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Tanie płyty w Biedronce na wiosnę. W sprzedaży Slayer, Nirvana i Queen

Już chyba żaden meloman nie będzie zdziwiony faktem, że w Biedronce oprócz produktów spożywczych możemy kupić płyty CD. Tym razem w sieci sklepów możemy znaleźć m.in. albumy Aerosmith, The Cure, Erica Claptona, Franka Zappy czy R.E.M.

Oferta dostępna jest w wybranych sklepach sieci Biedronka do 12 marca 2022 lub do wyczerpania zapasów. Pamiętajcie, że oferta może różnić się w zależności od sklepu. Sprawdźcie pełną listę tytułów, które znajdziecie w Biedronce.

Rockowe CD w Biedronce: Pełna lista tytułów

  • 30 SECONDS TO MARS - A BEAUTIFUL LIE (OPENDISC VERSION FOR EUROPE)
  • BRYAN ADAMS - SO FAR SO GOOD-BEST OF
  • AEROSMITH - BIG ONES
  • AEROSMITH - PERMANENT VACATION
  • LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD
  • BON JOVI - BON JOVI 2020
  • JON BON JOVI - BLAZE OF GLORY
  • GORAN BREGOVIC - EDERLEZI
  • GORAN BREGOVIC - THREE LETTERS FROM SARAJEWO (PL)
  • CARLA BRUNI - CARLA BRUNI (PL)
  • CAMEL - MIRAGE (REMASTERED)
  • CAMEL - MOONMADNESS
  • JOHNNY CASH - THE BEST OF
  • ERIC CLAPTON - CREAM OF ERIC CLAPTON
  • ERIC CLAPTON - OLD SOCK
  • NAT KING COLE - ULTIMATE NAT KING COLE
  • JOHN COLTRANE - BALLADS
  • JOHN COLTRANE - BOTH DIRECTIONS AT ONCE: THE LOST ALBUM
  • CRANBERRIES - NO NEED TO ARGUE (REMASTERED)
  • CRANBERRIES - NO NEED TO ARGUE (THE COMPLETE SESSIONS 1994 - 1995)
  • CRANBERRIES - THE BEST OF THE CRANBERRIES
  • CREAM - FRESH CREAM (REMASTERED)
  • CURE - DISINTEGRATION (REMASTERED)
  • EMINEM - THE SLIM SHADY
  • ENIGMA - A POSTERIORI
  • ELLA FITZGERALD - PURE ELLA
  • FRANK ZAPPA - APOSTROPHE(')
  • GUNS N' ROSES - LIVE ERA 87-93
  • GUNS N' ROSES - THE SPAGHETTI INCIDENT?
  • GUNS N' ROSES - USE YOUR ILLUSION I
  • HEMP GRU - LOJALNOŚĆ
  • BILLY IDOL - THE VERY BEST OF BILLY IDOL: IDOLIZE YOURSELF
  • IMAGINE DRAGONS - NIGHT VISIONS
  • IMAGINE DRAGONS - ORIGINS
  • JON & VANGELIS - THE BEST OF JON & VANGELIS
  • NORAH JONES - BEGIN AGAIN
  • KISS - KISS (REMASTERED)
  • LENNY KRAVITZ - MAMA SAID (21TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
  • KENDRICK LAMAR - TO PIMP A BUTTERFLY
  • MARILYN MANSON - THE GOLDEN AGE OF GROTESQUE
  • MASSIVE ATTACK - COLLECTED (STD)
  • SHAWN MENDES - WONDER
  • GEORGE MICHAEL - SYMPHONICA
  • MOLESTA EWENEMENT - NIGDY NIE MÓW NIGDY
  • GARY MOORE - BALLADS AND BLUES 1982 - 1994
  • ENNIO MORRICONE - 60 DELUXE EDITION (PL)
  • NIRVANA - MTV UNPLUGGED IN NEW YORK
  • LUCIANO PAVAROTTI - THE 50 GREATEST TRACKS
  • PJ HARVEY - LET ENGLAND SHAKE
  • POLICE - OUTLANDOS D'AMOUR (REMASTERED)
  • POLICE - SYNCHRONICITY
  • POLICE - ZENYATTA MONDATTA
  • POLICE - THE POLICE
  • IGGY POP - THE IDIOT
  • QUEEN - QUEEN FOREVER
  • R.E.M. - AUTOMATIC FOR THE PEOPLE
  • R.E.M. - OUT OF TIME
  • ROLLING STONES - 12X5 (REMASTERED)
  • RUSH - FLY BY NIGHT (REMASTERED)
  • RUSH - RUSH (REMASTERED)
  • FRANK SINATRA - BEST OF DUETS
  • SLAYER - WORLD PAINTED BLOOD
  • SLAYER - DIABOLUS IN MUSICA
  • ALVARO SOLER - MAR DE COLORES (PL)
  • SOUNDGARDEN - SUPERUNKNOWN (REMASTER)
  • SOUNDTRACK - SATURDAY NIGHT FEVER
  • SOUNDTRACK - GLADIATOR
  • STING - MERCURY FALLING
  • STING - IF ON A WINTER'S NIGHT
  • THE WEEKND - DAWN FM
  • THIN LIZZY - JAILBREAK
  • VANGELIS - NOCTURNE
  • THE BEST OF DISNEY VOL. 4
  • BARRY WHITE - GOLD (REMASTERED)
  • BARRY WHITE - LOVE SONGS
  • KRYSTIAN ZIMERMAN - CHOPIN:PIANO CONC.1,2
Aleksandra Degórska
Aleksandra Degórska Redaktor antyradia
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