Rockowe płyty ponownie w Biedronce. Kupicie tanio albumy Guns N' Roses, NIN i Slayera

Płyty i winyle już chyba nie zaskoczą żadnego klienta Biedronki. W sieci sklepów kolejny raz pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie od 19,99 zł. Czy fani rocka znajdą coś dla siebie? Sprawdźcie pełną listę tytułów.

Tanie płyty ponownie w Biedronce. W sprzedaży albumy Guns N' Roses, NIN, Slayera i Nirvany

Brakuje Wam kilku płyt w Waszej kolekcji? Teraz możecie wybrać się do Biedronki i uzupełnić swoje zapasy o ciekawe krążki w dobrej cenie.

Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Aerosmith, The Cranberries, Dire Straits, Marilyna Mansona, Scorpions, Guns N' Roses, Hey, nie zabrakło też mocniejszych brzmień Slayera czy Megadeth. W sklepach znajdziecie również płyty Massive Attack, Vangelis czy Fisz Emade Tworzywo.

Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 9 maja do 21 maja 2022 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów i warto pamiętać, że fferta może różnić się w zależności od sklepu.

ABBA - THE VISITORS