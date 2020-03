Rockowi artyści grają koncerty online. Gdzie obejrzycie transmisje występów?

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, polski rząd postanowił odwołać wszystkie imprezy masowe, jak również zamknięte są kina oraz teatry. Na 2 tygodnie zamknięto szkoły, przedszkola, odwołano również zajęcia na uczelniach wyższych. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, pracują zdalnie. Większość osób nie wychodzi z domu, żeby nie zarazić się koronawirusem.

Co robić w domu, gdy nie można wyjść na zewnątrz? Można zająć się wiosennymi porządkami, przeczytać zaległe książki czy obejrzeć ulubiony serial. Życie kulturalne przeniosło się do internetu - muzycy wpadli na pomysł, by transmitować koncerty online.

Koncerty online w czasie epidemii koronawirusa - Gdzie oglądać?

Jeżeli nudzicie się w domu i chcielibyście posłuchać dobrej muzyki na żywo, to koncerty transmitowane online są dla Was. Sprawdźcie, jakich artystów będziecie mogli obejrzeć w sieci.

Koncert onlina - Nagrobki

Polski zespół Nagrobki transmituje swój koncert 16 marca 2020 o godzinie 12:00 na YouTubie.

Koncert online - Yungblud

Brytyjski piosenkarz musiał odwołać swoją trasę i postanowił zagrać specjalny koncert, który będzie transmitowany 16 marca 2020 o 15:00 na jego kanale na YouTube.

Koncert online - B-2

Białoruski zespół rockowy B-2 odwołał marcowe koncerty m.in. w Pradze czy Tallinie. Kapela postanowiła wynagrodzić to swoim fanom i zapowiedziała koncert na żywo transmitowany w sieci 20 marca 2020.

Koncert online - Łydka Grubasa

21 marca 2020 o godzinie 20:00 koncert online zagra również Łydka Grubasa. Występ potrwa do 22:00.

Koncert online - Percival Schuttenbach

21 marca 2020 o godzinie 19:00 oraz o północy zespół zagra pełnowymiarowe folkowe koncerty na żywo wprost ze studia grupy. Występy obejrzycie na YT Percival Schuttenbach.

