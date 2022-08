Rockowi artyści na MTV Video Music Awards 2022. Kto zwyciężył?

Za nami gala MTV Video Music Awards 2022. Najwięcej nominacji zdobyli Doja Cat, Harry Styles, Jack Harlow, Kendrick Lamar i Lil Nas X. W kategorii "Najlepszy teledysk rock" nominowano klipy m.in. Foo Fighters, Muse czy Red Hot Chilli Peppers, zaś w kategorii "Najlepszy teledysk alternatywny" szansę na wygraną mieli m.in. Avril Lavigne, Imagine Dragons czy Maneskin. Którzy rockowi twórcy zdobyli statuetki podczas MTV Video Music Awards 2022?

MTV Video Music Awards 2022: Znamy zwycięzców w rockowych kategoriach

Gala Video Music Awards 2022 odbyła się w Prudential Center w New Jersey i była transmitowana w ponad 170 krajach na całym świecie. Kto zwyciężył w rockowych kategoriach? Najlepszym teledyskiem rockowym okazał się być klip "Black Summer" Red Hot Chili Peppers. Utwór pochodzi z ostatniej płyty zespołu zatytułowanej "Unlimited Love", którą wydano 1 kwietnia 2022. Jest to pierwsza od wielu lat płyta nagrana z Johnem Frusciante. Co więcej, Red Hot Chili Peppers otrzymali statuetkę Global Icon Award.

W kategorii "Najlepszy teledysk alternatywny" zwyciężył zespół Maneskin z klipem "I Wanna Be Your Slave". Zespół był również nominowany w kategorii "Najlepszy debiut", ale przegrał z Dove Cameronem.

MTV Video Music Awards 2022: LISTA ZWYCIĘZCÓW

MTV Video Music Awards 2022: GLOBAL ICON AWARD

Red Hot Chili Peppers

MTV Video Music Awards 2022: VIDEO VANGUARD AWARD

Nicki Minaj

MTV Video Music Awards 2022: Teledysk Roku

Doja Cat – "Woman"

Drake ft. Future & Young Thug – "Way 2 Sexy"

Ed Sheeran – "Shivers"

Harry Styles – "As It Was"

Lil Nas X, Jack Harlow – "Industry Baby"

Olivia Rodrigo – "Brutal"

Taylor Swift – "All Too Well" (10-minute version) (Taylor's version)

MTV Video Music Awards 2022: Artysta Roku

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

MTV Video Music Awards 2022: Piosenka Roku

Adele – "Easy on Me"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat – "Woman"

Elton John & Dua Lipa – "Cold Heart (PNAU Remix)"

Lizzo – "About Damn Time"

The Kid Laroi & Justin Bieber – "Stay"

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Debiut

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Latto

Måneskin

Seventeen

MTV Video Music Awards 2022: Push Performance Roku

wrzesień 2021: Griff – „One Night”

październik 2021: Remi Wolf – „Sexy Villain”

listopad 2021: Nessa Barrett – „i hope ur miserable until ur dead”

grudzień 2021: SEVENTEEN – „Rock With You”

styczeń 2021: Mae Muller – „Better Days”

luty 2022: GAYLE – „abcdefu”

marzec 2022: Shenseea – „R U That”

kwiecień 2022: Omar Apollo – „Tamagotchi”

maj 2022: Wet Leg – „Chaise Longue”

czerwiec 2022: Muni Long – „Baby Boo”

lipiec 2022: Doechii – „Persuasive”

MTV Video Music Awards 2022: Najlepsza Współpraca

Drake ft. Future & Young Thug – „Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – „Cold Heart (PNAU Remix)”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – „Sweetest Pie”

Post Malone & The Weeknd – „One Right Now”

ROSALÍA ft. The Weeknd – „LA FAMA”

The Kid LAROI & Justin Bieber – „STAY”

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Teledysk Popowy

Billie Eilish – „Happier Than Ever”

Doja Cat – „Woman”

Ed Sheeran – „Shivers”

Harry Styles – „As It Was”

Lizzo – „About Damn Time”

Olivia Rodrigo – „traitor”

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Teledysk Hip-hopowy

Eminem & Snoop Dogg – „From The D 2 The LBC”

Future ft. Drake, Tems – „WAIT FOR U”

Kendrick Lamar – „N95”

Latto – „Big Energy”

Nicki Minaj ft. Lil Baby – „Do We Have A Problem?”

Pusha T – „Diet Coke”

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Teledysk Rockowy

Foo Fighters – „Love Dies Young” – RCA Records

Jack White – „Taking Me Back” – Third Man Records

Muse – „Won’t Stand Down” – Warner Records

Red Hot Chili Peppers – „Black Summer” – Warner Records

Shinedown – „Planet Zero” – Elektra Music Group

Three Days Grace – „So Called Life” – RCA Records

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Teledysk Alternatywny

Avril Lavigne ft. blackbear – „Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons x JID – „Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – „emo girl”

Måneskin – „I WANNA BE YOUR SLAVE”

Panic! At The Disco – „Viva Las Vengeance”

Twenty One Pilots – „Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – „G R O W”

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Teledysk R&B

Alicia Keys – „City of Gods (Part II)” – AKW

Chlöe – „Have Mercy” – Parkwood Entertainment / Columbia Records

H.E.R. – „For Anyone” – RCA Records

Normani ft. Cardi B – „Wild Side” – Keep Cool/RCA Records

Summer Walker, SZA & Cardi B – „No Love (Extended Version)” – LVRN / Interscope Records

The Weeknd – „Out Of Time” – XO / Republic Records

MTV Video Music Awards 2022: Najlepszy Teledysk Długometrażowy

Billie Eilish – „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”

Foo Fighters – „Studio 666”

Kacey Musgraves – „star-crossed – Interscope Records”

Madonna – „Madame X”

Olivia Rodrigo – „driving home 2 u”

Taylor Swift – „All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)

MTV Video Music Awards 2022: Gruga Roku

Blackpink

BTS

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

MTV Video Music Awards 2022: Piosenka Lata

Bad Bunny & Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"

Beyoncé – "Break My Soul"

Charlie Puth - "Left and Right (feat. Jung Kook of BTS)"

Doja Cat – "Vegas (from the Original Motion Picture Soundtrack Elvis )"

)" Future ft. Drake, Tems – "Wait for U"

Harry Styles – "Late Night Talking"

Jack Harlow – "First Class"

Kane Brown – "Grand"

Latto x Mariah Carey – "Big Energy (Remix) ft. DJ Khaled"

Lizzo – "About Damn Time"

Marshmello x Khalid – "Numb"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Nicky Youre & Dazy - "Sunroof"

Post Malone with Doja Cat - "I Like You (a Happier Song)"

ROSALÍA - "BIZCOCHITO"

Steve Lacy – "Bad Habit"

MTV Video Music Awards 2022: Album Roku