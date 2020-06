Rockowi i metalowi muzycy zareagowali na protesty w USA: "Je*ać rasizm"

Protesty zostały wywołane przez setki tysięcy osób na całym świecie - skandowano nie tylko w miastach USA, ale także przed amerykańskimi ambasadami na całym świecie. Świat zareagował na śmierć George'a Floyda, a głos w sprawie zabrali również muzycy rockowi i metalowi. Jak się nietrudno domyślić, wszyscy potępili zachowanie policjanta, który został oskarżony o spowodowanie śmierci młodego mężczyzny.

Muzycy metalowi i rockowi zareagowali na zamieszki w USA i śmierć George'a Floyda

Sprawa była bardzo bliska sercu Ice-T, wokaliście hardcorowego Body Count i legendarnemu raperowi. Wokalista przez cały weekend wypowiadał się na temat sprawy morderstwa Floyda i wynikających z tego zamieszek i protestów. Jego przemyślenia najlepiej oddaje tweet o treści:

" Jeżeli nie rozumiesz tego, dlaczego ci ludzie się sprzeciwiają i rozkręcają zamieszki, to najprawdopodobniej jesteś częścią problemu. "

Podobne reakcje mogliśmy usłyszeć od Slasha, Sharon Osbourne, zespołu Korn, Rise Against, Toma Morello z Rage Against The Machine, Krista Novoselica z Nirvany czy Marka Mortona z Lamb of God. Poniżej znajdziecie zaledwie kilka z nich: