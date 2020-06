Rockowy cover A-ha brzmi jak nowy utwór Ghost. Posłuchajcie "The Sun Always Shine on TV" w ostrej wersji

A-ha to jeden z symboli lat 80. - bujne czupryny, kolorowe ciuchy i charakterystyczne brzmienie syntezatorów. Debiutancki krążek "Hunting High And Low" przeszedł już do historii jako jeden z najciekawszych synth-popowych albumów lat 80. To właśnie na tym albumie pojawił się przebój "Take on Me", który kojarzy chyba każdy. Na albumie wypełnionym hitami znajdziemy również kawałek "The Sun Always Shine on TV". Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak taneczny numer prezentowałby się w metalowej wersji? Mamy odpowiedź.

Rockowy cover A-ha brzmi jak utwór Ghost. Posłuchajcie "The Sun Always Shine on TV" w ostrej odsłonie

Duński zespół Meridian wyda wkrótce Ep-kę z coverami, na której znajdzie się m.in. kawałek A-ha. Czy Wam również ten cover kojarzy się z klimatem piosenek Ghost?

Jak oceniasz cover "The Sun Always Shine on TV"? Brzmi super! Zawsze twierdziłem, że Ghost gra metal-disco :) Oryginał lepszy Nie kupuję tego coveru

18 listopada 2019 roku A-ha wystąpił w Warszawie grając w całości płytę "Hunting High and Low". Muzyka norweskiego trio nadal inspiruje wielu twórców, o czym świadczy chociażby ilość powstających coverów. Weezer również postanowił nagrać swoją wersję kawałka "Take on Me" i stworzył specjalny klip odtwarzając sceny z kultowego teledysku A-ha.

Zobacz także: Weezer zagrał "Take on me" A-ha u na dziecięcych instrumentach [WIDEO]