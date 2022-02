Rockowy winyl polskiej kapeli hitem 2021. Kto jeszcze znalazł się w zestawieniu?

Poznaliśmy roczne podsumowanie Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS), czyli zestawienie najchętniej kupowanych płyt fizycznych w Polsce. Coroczne podsumowanie sprzedaży nośników w formacie fizycznym jak zwykle pokazuje przewagę artystów polskich. Choć na tradycyjne nośniki wydajemy coraz mniej, nadal chętniej kupujemy albumy krajowych twórców. Które płyty CD oraz winyle sprzedawały się w 2021 najlepiej?

Oto najlepiej sprzedające się albumy w Polsce w 2021. Rockowe winyle na szczycie

Najpopularniejszą płytą winylową ubiegłego roku był ostatni studyjny album zespołu Kult, zatytułowany "Ostatnia płyta". Wydawnictwo miało swoją premierę w maju ubiegłego roku. Miejsce drugie rocznego zestawienia OLiS Winyle zajmują Kayah i Bregović z albumem wydanym w 1999 roku i zremasterowanym w 2015 – "Kayah i Bregović". Na ostatnim miejscu na podium ponownie znalazło się ubiegłoroczne wydawnictwo – album Adele – "30".W 2021 r. całkowita liczba wszystkich sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS przekroczyła 1,3 mln egzemplarzy – co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 7%.

Top 10 Najlepiej sprzedających się winyli w Polsce w 2021

Kult - Ostatnia płyta Kayah i Bregović - Kayah i Bregović Adele - 30 Myslovitz - Miłość w czasach popkultury sanah - Irenka Franek Kimono - Franek Kimono Różni wykonawcy Męskie Granie 2021 Kult - Kaseta Różni wykonawcy Empik Winyl Collection. Christmas Queen - Greatest Hits II

Zestawienie najlepiej sprzedających się albumów CD otwiera sanah z płytą "Irenka" i nie jest to jej jedyny album na podium – na miejscu trzecim uplasowało się jej poprzednie wydawnictwo, "Królowa dram". Miejsce drugie zestawienia zajmuje Mata z albumem Młody Matczak.

W pierwszej dwudziestce zestawienia OLiS (nośniki fizyczne) tylko jedna pozycja należy do artystów spoza Polski i jest to wydana po prawie sześcioletniej przerwie płyta Adele "30", która uplasowała się na miejscu 7. Kolejny zagraniczny album pojawia się na miejscu 23. Tu dotarli zwycięzcy Eurowizji 2021, zespół Måneskin z albumem Teatro D'Ira Vol. 1. Łącznie w pierwszej setce Oficjalnej Listy Sprzedaży nośników fizycznych 69 albumów należą do krajowych twórców a 28 do artystów spoza Polski.

Fot. materiały prasowe zpav.pl

Na liście OLiS tradycyjnie mocną reprezentację stanowią artyści hip-hopowi. W pierwszej dziesiątce zestawienia sześć pozycji należy do hip-hopu, z czego tylko jedna dotarła do podium.