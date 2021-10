Oto nowy zespół na rockowej scenie Polski. The Cassino podzielił się nowym singlem "Spalona Ziemia", który zapowiada ich debiutancką płytę "Części". Ktążek ukaże się już 22 października 2021. Czy zespół ma szansę namieszać w polskim biznesie muzycznym?

Młody, rockowy zespół The Cassino wydał singiel "Spalona Ziemia". To nowa nadzieja polskiego rocka?

Do tej pory płytę zespołu The Cassino promowały dwa single - "Twój głos" oraz "Delta". Zespół właśnie ujawnił kolejny numer - "Spalona Ziemia". Kawałek łączy w sobie rockowe brzmienie z elementami bluesa i funku.

Utworowi "Spalona Ziemia" towarzyszy teledysk w reżyserii Janka Cabana (Agencja Kreatywna Sweet Jesus!). Posłuchajcie, jak brzmi najnowsza piosenka od The Cassino:

The Cassino powstało w 2013 roku w Braniewie jako zespół trzech kumpli - Huberta Wiśniewskiego, Michała Badeckiego i Piotra Dawidka. Pierwsze kroki stawiali w starym, wojskowym kasynie, od którego wzięli swoją nazwę. W 2016 roku pojawili się w 11. edycji programu Must Be The Music. Wzięli również udział w konkursie Start NaGranie i wystąpili na scenie Studia Muzycznego Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. W 2019 r. zaznaczyli swoją obecność na trasie Męskiego Grania.

Jak dotąd wydali trzy EP-ki. Ostatnia z nich, czyli "Glass and Styrofoam" ukazała się we wrześniu 2020 roku.