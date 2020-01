Rockowy zespół został uhonorowany specjalną serią monet w Wielkiej Brytanii. To pierwsza taka sytuacja w historii

Queen stał się pierwszym zespołem, który został uhonorowany specjalnymi monetami z Mennicy Królewskiej 20 stycznia 2020.

Queen został uhonorowany specjalną serią monet w Wielkiej Brytanii. To pierwsza taka sytuacja w historii

Na monecie o nominale 5 funtów pojawiło się logo zespołu oraz 4 instrumenty i mikrofon osadzony na górnej części statywu, by w ten sposób oddać hołd wszystkim członkom zespołu. Za projekt monety odpowiada Chris Facey. Postanowił on na pianinie zaznaczyć klawisze, które odpowiadają pierwszym nutom w "Bohemian Rhapsody". Monety z Queen to pierwszy taki projekt w ramach kolekcji Mennicy zatytułowanej "Music Legends".

Tak Brian May skomentował sprawę:

" Kto mógł się tego spodziewać? Gdy zaczynaliśmy jako Queen, nawet pierwszy szczebel drabiny do sławy wydawał się dla nas po prostu nie do zdobycia. To prawdziwy zaszczyt, że zostaliśmy w ten sposób uhonorowani. "

Za 15 funtów można zdobyć monetę o nominale 5 funtów w opakowaniu w kształcie okładki płyty. Oprócz tego oczywiście są dostępne limitowane serie, za które wydamy do 2 tysięcy funtów.

