Rod Stewart łatał dziury w drodze. Dostało mu się od lokalnych urzędników [WIDEO]

Muzyk podzielił się nagraniem, na którym widać, jak naprawia drogę. Lokalni urzędnicy mocno skrytykowali go za samowolkę.

Rod Stewart wziął sprawy w swoje ręce i postanowił sam wyremontować drogę Sheering Lower Road. Nawierzchnia była na tyle zniszczona, że przejazd autem do jego posiadłości Durrington House w Harlow był bardzo utrudniony. Muzyk sam wziął łopatę i zaczął rozsypywać żwir. Rada Hrabstwa Essex jednak skrytykowała jego działania.

Rod Stewart łatał dziury w drodze. Dostało mu się od lokalnych władz [WIDEO]

77-letni muzyk opublikował na swoim Instagramie filmiki, na których widać, jak zasypuje mieszaniną kruszywa i kamyków wielkie dziury w drodze. Podkreślił, że nikt nie chce się tym zająć, jednocześnie zarzucając władzom wydanie milionów funtów na autostradę w pobliżu. Przez dziury w nawierzchni Stewart oraz inni jego sąsiedzi niszczą swoje samochody.

Nie wszystkim spodobało się postępowanie Roda Stewarta. Jak podaje "The Mirror", rada zajmująca się naprawą dróg w hrabstwie Essex zarzuciła muzykowi narażanie innych osób na niebezpieczeństwo. Podkreślono, by mieszkańcy nie próbowali naprawiać dróg własnymi siłami, bo to wymaga "odpowiedniej organizacji ruchu drogowego oraz innych szczególnych środków bezpieczeństwa".

Co więcej, rzecznik Essex Highwaystak odpowiedział na zarzuty Roda Stewarta twierdząc, że sieć drug ma aż 5000 mil i nie jest możliwe naprawienie wszystkich, tylko te, które najbardziej zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg.

Ciekawe, jak dalej potoczy się sprawa - zazwyczaj medialny szum sprawia, że urzędnicy w drodze wyjątku zajmują się daną sprawą w bardzo szybkim tempie. Miejmy nadzieję, że Rod Stewart oraz jego sąsiedzi nie będą już musieli sami zasypywać dziur w drogach...