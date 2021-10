Rodzice zarzucają dyrektorce szkoły satanizm. Chcą ją usunąć z posady, bo słucha Iron Maiden

Jak nie wiesz kogo masz za coś obwinić, to obwiń heavy metal, gry wideo albo rap. Niedawno "kontrowersje" wywołało zdjęcie dyrektorki szkoły w Kanadzie, na którym kobieta pozowała z flagami Iron Maiden, zaś palce złożyła w klasyczne metalowe "rogi".

Rodzice dzieciaków z liceum Eden w St. Catherines w Ontario postanowili z tego powodu założyć petycję, która nawoływała do zwolnienia Sharon Burns z jej stanowiska. W tej możemy przeczytać:

Jako rodzice jesteśmy zaniepokojeni i głęboko zniesmaczeni faktem, że dyrektorka prezentuje w mediach społecznościowych satanistyczne symbole oraz satanistyczne praktyki, które zobaczyć mogą wszyscy jej uczniowie. Chcemy przeniesienia jej do innej szkoły. Prosimy urzędy, by zastąpić ją innym dyrektorem, który wyznaje rodzinne wartości Eden. Takim, który nie będzie ich sabotował, ani nie będzie prezentował uczniom satanistycznych symboli oraz praktyk.

Niestety, Sharon Burns usunęła już zdjęcie ze swoich mediów społecznościowych, ale dużo nie straciliście - jak wspomnieliśmy, pozowała na nim z mężczyzną, flagą Iron Maiden i palcami złożonymi w "rogi". Ot, pamiątka z okazji niedawnej premiery albumu Iron Maiden o tytule "Senjutsu".

Petycja zaniepokojonych rodziców zebrała kilkaset podpisów, ale niedługo potem została zamknięta.

Jeżeli waszą reakcją na słowa mieszkańców St. Catherines również było "XD", to mamy dobrą informację - petycja broniąca dyrektor Burns zebrała ponad 20 tysięcy podpisów. W niej możemy przeczytać:

To raczej niedorzeczne, że grupka rodziców ocenia dyrektorkę na podstawie postu na Instagramie. Eden High School nie jest szkołą katolicką - jest szkołą publiczną. Jeżeli przeszkadza wam kadra nauczycielska, to poślijcie dzieci do innych szkół. Pani Burns szerzy miłość i życzliwość. Jest też prawdopodobnie jedną z najbardziej entuzjastycznych nauczycielek, jaką kiedykolwiek miała ta szkoła.