Rodzinny dom Paula McCartneya został przekształcony w klub i studio dla młodych artystów

Potrzebujecie inspiracji? Cóż, może pomoże wam rodzinny dom Paula McCartneya w Liverpoolu, gdzie wraz z Johnem Lennonem napisali kawałki pokroju "I Saw Her Standing There", czy "Love Me Do".

Dom Paula McCartneya został przekształcony w studio i klub dla młodych artystów

Dom przy 20 Forthlin Road w Liverpoolu, gdzie John Lennon i Paul McCartney napisali swoje pierwsze hity, zostanie otwarty dla młodych artystów. Ci będą tam mogli szlifować swoje występy na żywo, a także znaleźć miejsce do spokojnego pisania kolejnych przebojów. Takie przynajmniej plany ma organizacja The National Trust.

Inicjatywa nosi nazwę "The Forthlin Sessions" i ma zachęcić młodych muzyków do:

"Odwiedzenia, pisania i wykonywania muzyki w miejscu, gdzie lata temu powstały hity pokroju ‘Love Me Do’, ‘I Saw Her Standing There’, ‘Hold Me Tight’, ‘I’ll Follow The Sun’ i ‘When I’m 64’”. To tam McCartney napisał również swój pierwszy utwór, "I Lost My Little Girl".

Proces wybrania artystów, którzy będą mieli okazję zagrać w domu Beatlesa zostanie przeprowadzony przez Mike'a McCartneya i dziennikarza Pete'a Paphidesa. Ci mają współpracować z Institute of Performing Acts z Liverpoolu. Opcja jest otwarta dla każdego artysty bez wytwórni z Wielkiej Brytanii, który skończył 18 lat.

Wszystkie sesje będą nagrane i udostępnione publicznie, co ma zaowocować "potencjalnym dotarciem do globalnej widowni".

Co ciekawe, dom jest nie tylko miejscem narodzin Beatlesów, ale także symbolem przetrwania - McCartneyowie przeprowadzili się do tego domu w 1955 roku. Rok później zmarła Mary McCartney, a braci Paula i Mike'a samotnie wychowywał ich ojciec, Jim. Ten zachęcał dzieciaki do grania muzyki, co miało być próbą poradzenia sobie z żałobą. Z perspektywy czasu wiemy, że była to bardzo dobra decyzja.

Więcej informacji (oczywiście w języku angielskim), a także zdjęcia placówki, znajdziecie na oficjalnej stronie Forthlin Sessions.