Czy wiesz, że... Roger Taylor ma 6-metrową statuę Freddiego Mercury'ego. Gdzie stoi ten posąg?

Który fan Queen nie chciałby mieć takiej ozdoby w swoim ogrodzie? Może 6-metrowa statua Freddiego to lekka przesada, ale wielkością posągu w ogóle nie przejmuje się perkusista Roger Taylor, który postanowił przywłaszczyć sobie tę niecodzienną pamiątkę z musicalu "We Will Rock You".

Roger Taylor ma 6-metrową statuę Freddiego Mercury'ego. Gdzie stoi ten posąg?

Musical "We Will Rock You" zadebiutował w 2002 roku, za spektakl odpowiedzialni są Ben Elton oraz Roger Taylor i Brian May z Queen. Widowisko jest oparte oczywiście na piosenkach zespołu. Zadebiutowało w maju 2012 w Dominion Theatre w Londynie i było grane do 2014 roku. Na wszystkich materiałach prasowych związanych z "We Will Rock You" widniała postać Freddiego w jego słynnej pozie z uniesioną ręką. Przed teatrem, w którym grano spektakl, ustawiono 6-metrowy posąg Mercury'ego.

Roger Taylor w wywiadzie dla "Classic Rock" wyznał, że po ostatnim spektaklu postarał się, by statua została spakowana do ciężarówki i przewieziona do jego posiadłości hrabstwie Surrey. Jak się okazuje, ogromna statua Freddiego stoi teraz w jego ogrodzie. Zapytany o reakcję Briana Maya na tę zabawną sytuację, odparł:

Pewnie był zdenerwowany, bo nie pomyślał, że mógłby mieć rzeźbę u siebie.

No cóż, muzycy Queen zawsze lubili rozmach, a tak wielki, złoty posąg Freddiego w ogrodzie to coś w stylu tej kapeli. Miejmy nadzieję, że musical "We Will Rock You" dotrze również do Polski i będziemy mogli wybrać się na spektakl po brzegi wypełniony muzyką legendarnej kapeli.