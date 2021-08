Roger Taylor zapowiedział album "Outsider", który jest pierwszą solową płytą od "Fun on Earth" z 2013 roku. Perkusista Queen nagrał nowy materiał w czasie lockdownu i podzielił się właśnie nowym utworem. Jak brzmi "We’re All Just Trying to Get By"?

Roger Taylor z Queen powraca z singlem "We’re All Just Trying to Get By". To zapowiedź jego solowej płyty

Piosenka "We're All Just Trying to Get By" klimatem przypomina wcześniejsze solowe nagrania perkusisty Queen. W piosence możemy usłyszeć szkocką wokalistkę KT Tunstall. Sprawdźcie, jak prezentuje się nowy singiel od Rogera Taylora:

Nowa płyta Rogera Taylora "Outsider" ukaże się 1 października 2021 i będzie promowana na jesiennych koncertach muzyka. Niestety perkusista zagra tylko w Wielkiej Brytanii i już zapowiedział, że oprócz solowych kawałków fani usłyszą również przeboje Queen. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku Roger Taylor wydłuży swoją trasę i zagra również w innych krajach, a może nawet w Polsce.