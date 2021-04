Roger Waters, Brian Eno i Tom Morello zagrali koncert charytatywny dla Palestyny

Waters, Eno i Morello zagrali dla Gazy

W sobotę 10 kwietnia 2021 roku odbyła się transmisja imprezy Live For Gaza, która miała zbierać pieniądze na sztukę w Palestynie. Przy okazji świętowano otwarcie Delia Arts Center, a podczas wydarzenia można było posłuchać lokalnych artystów, a także międzynarodowych gwiazdorów - w tym Rogera Watersa, Toma Morello, czy Briana Eno.

W trakcie swojego występu, Morello przedstawił debiutancki kawałek, który miał opisywać problemy w tym rejonie świata. Bracia Eno (Roger i Brian) przygotowali natomiast "Celeste", audiowizualny pokaz z muzyką i wizualiami inspirowanymi Gazą.

Tak jak wspomnieliśmy, podczas "Live For Gaza" mogliśmy usłyszeć też lokalnych artystów - wśród nich byli: Mohammed Assaf, Adnan Joubran, Rola Azar, Lina Slebi, Wafaa Alnjeili oraz Badeel Band.

Niestety, na razie w sieci jest dostępny jedynie występ Watersa. Ten rozpoczął się od przemówienia Ronalda Reagana, a następnie były członek Pink Floyd wykonał "The Bravery of Being Out of Range" z albumu "Amused to Death". Utwór był również nieco przerobiony względem oryginału - Waters dopisał nową zwrotkę. Poniżej możecie posłuchać jego krótkiego koncertu:

Oglądaj

Organizatorzy imprezy Live For Gaza mają przekazać wszystkie zebrane pieniądze na rzecz Delia Arts Foundation. Organizacja ma zapewniać odpowiednie narzędzia i infrastrukturę wszystkim chętnym i utalentowanym muzykom w regionie. To wydarzenie miało pomóc nagłośnić sprawę i przy okazji zebrać donację na sfinansowanie tych ambitnych planów.