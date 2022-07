Zapewne niejeden fan dziwnie się poczuł, gdy zobaczył oświadczenie Rogera Watersa na jego pierwszym koncercie w ramach trasy ''This is Not a Drill''.

Roger Waters mówi to, co myśli i nie boi się opinii innych. Głośno komentuje polityczne sprawy, głośno wypowiada się na temat wojen, ekologii, praw człowieka i jego poglądy często spotykają się z krytyką fanów. Z tego powodu były muzyk Pink Floyd postanowił na jednym ze swoich koncertów postawić sprawę jasno - jeżeli nie podobają ci się poglądy Watersa, nie musisz przychodzić na jego koncert.

Roger Waters kazał fanom ''wyp***dalać do baru''. Co przeskrobali? [WIDEO]

Muzyk w końcu wybrał się w trasę koncertową ''This is Not a Drill'', która była przekładana z powodu pandemii. Na samym początku koncertu Rogera Watersa w Pittsburghu na telebimie został wyświetlony specjalny tekst zwiastujący rozpoczęcie występu. Pojawiła się również instrukcja, by wyłączyć telefony oraz by osoby, które nie zgadzają się z Watersem opuściły salę:

Jeżeli jesteś jednym z tych, którzy mówią ''kocham Pink Floyd, ale nie znoszę politykowania Rogera", to możesz wyp***dalać do baru" już teraz.

Słowa związane z barem prawdopodobnie nawiązują do nowej piosenki Watersa zatytułowanej "The Bar".

Oglądaj

Posłuchajcie również, jak brzmi najnowszy utwór Rogera Watersa ''The Bar":

Oglądaj

Na koncercie nie zabrakło oczywiście piosenek z płyty Pink Floyd ''The Wall'' i co więcej, pierwszy raz od dawna artysta wykonał m.in. „Shine On You Crazy Diamond Parts VI-XI”, „Sheep”, czy ''Run Like Hell. Najbliższy koncert odbędzie się 8 lipca 2022 w Toronto.