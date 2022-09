Roger Waters nigdy się nie krył ze swoimi poglądami politycznymi i głośno komentuje wszystko to, co się dzieje na świecie - m.in. muzyk napisał list otwarty do ukraińskiej pierwszej damy Ołeny Zełenskiej, w którym krytykuje państwa Zachodu za wspieranie Ukrainy. Jak twierdzi, dostawy broni to "tragiczna pomyłka", a Stany Zjednoczone są zainteresowanie tym, aby wojna trwała jak najdłużej. Jego wypowiedzi spowodowały, że w momencie ogłoszenia koncertów Watersa w Polsce wiele osób zaczęło bojkotować występy byłego muzyka Pink Floyd. Ostatecznie koncerty odwołano, a artysta zwrócił się bezpośrednio do radnego z Krakowa, który chce uznać Rogera Watersa za persona non grata. Teraz muzyk udostępnił na swoich social mediach list otwarty do Władimira Putina.

Roger Waters napisał list do Putina: "Pańska inwazja na Ukrainę bardzo mnie zaskoczyła"

Były muzyk Pink Floyd rozpoczął swój list do prezydenta Rosji słowami:

Ostatnio czytam komentarze w mediach społecznościowych z pytaniem, dlaczego napisałem do pani Ołeny Zełenskiej a nie do pana Władimira Putina. Dobre pytanie, cieszę się, że pytacie - oto mój list.

W momencie ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego muzyk próbował użyć swojego niewielkiego wpływu, by zachęcić do zawieszenia broni i ugody dyplomatycznej. W tym celu napisał dwa listy do Ołeny Zełenskiej. W dalszej części listu do Putina czytamy:

Po pierwsze, czy chciałby pan zobaczyć koniec tej wojny? Gdyby pan odpowiedział i stwierdził, że tak - to by od razu ułatwiło wiele rzeczy. Gdyby pan stwierdził: "Jedynym celem Federacji Rosyjskiej jest bezpieczeństwo rosyjskojęzycznej ludności na Krymie, w Doniecku i w Ługańsku" - to również by pomogło. Piszę o tym, bo wiem, że niektórzy sądzą, iż zamierza pan najechać całą Europę, zaczynając od Polski i państw bałtyckich. Jeśli tak rzeczywiście jest, to niech pan sp*erdala i przestanie grać w tę niebezpieczną grę nuklearną, która tak bardzo pasuje jastrzębiom po obu stronach Atlantyku. Wysadźcie się nawzajem. Rozwalcie świat na kawałki.

Muzyk dodał, że ma dzieci i wnuki, jak większość ludzi, którzy nie chcą, by tak wyglądał koniec świata.

Wracając do sedna, jeżeli dobrze odczytałem pańskie wypowiedzi, chciałby pan negocjować neutralność dla Ukrainy. Zgadza się? Zakładając, że taki pokój mógłby być negocjowany, musiałby znaleźć się w nim zapis, że żaden inny kraj już nigdy nie zostanie zaatakowany. Wiem, wiem, że USA i NATO napadają na niepodległe kraje w mgnieniu oka lub z powodu kilku baryłek ropy, ale to nie znaczy, że pan musi robić to samo. Pańska inwazja na Ukrainę bardzo mnie zaskoczyła, to haniebna i agresywna wojna, bez względu na to czy była sprowokowana, czy nie.

Przeczytajcie cały wpis Rogera Watersa:

Pod koniec wpisu Roger Waters odniósł się do odpowiedzi Ołeny Zełenskiej na jego list i stwierdził, że jeżeli Putin odpowie na jego wiadomość w podobny sposób to będzie to "krok w kierunku pokoju".

Tymczasem krakowscy radni Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu wnieśli pod obrady Rady Miasta projekt rezolucji, w którym chcą uznania Rogera Watersa za persona non grata. Radni chcą też uznania za persona non grata każdą osobę, która publicznie zachwala, popiera lub w innej formie wspiera kremlowski reżim. Głosowanie nad uchwałą odbędzie się 28 września 2022.