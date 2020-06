Roger Waters niewybrednie o Izraelu: "To oni stoją za morderstwem George'a Floyda"

Roger Waters jeszcze za czasów Pink Floyd miał określone poglądy, które przekazywał za pomocą swojej muzyki. Nigdy się nie ukrywał i szczerze mówił co ma na sercu. I chociaż zwykle szczerość jest cechą pozytywną, to czasami warto się jednak ugryźć w język - nie po to, by coś na tym ugrać, ale po to, by nie robić niepotrzebnie nieprzyjemności innej osobie. Lub, jak w przypadku Watersa, nie robić przykrości całemu krajowi.

Roger Waters w ogniu krytyki po nieco antysemickich komentarzach

Waters porozmawiał niedawno z Middle East Media Research Institute. Wyjawił m.in., że jego zdaniem żydowski miliarder Sheldon Adelson "ma Donalda Trumpa w kieszeni" i uważa Żydów za "prawdziwych i jedynych ludzi", nazywając go jednocześnie "całkowicie popapranym gościem". Chwilę później rozmowa przeszła również na niedawne wydarzenia w USA i protesty wywołane po śmierci George'a Floyda.

Waters stwierdził, że to Izrael jest pośrednio odpowiedzialny za śmierć mężczyzny, ponieważ to Siły Obronne Izraela opracowały technikę trzymania kolana na szyi ofiary:

" To jest izraelska technika, której Amerykanie nauczyli się od izraelskich ekspertów. USA specjalnie ściąga do siebie specjalistów, by ci nauczyli ich, jak mordować osoby czarnoskóre. Widzieli, jak skuteczna jest ta technika, gdy Izraelici używali jej do pacyfikowania niewinnych Pakistańczyków w okupowanych terytoriach. I są z tego dumni. Izraelici są z tego dumni. Mówią: "Zobaczcie, jak jesteśmy w tym dobrzy, też możecie się tego nauczyć". "

Waters zakończył swój wywód słowami: "Syjonizm jest paskudną plamą, którą musimy delikatnie usunąć".