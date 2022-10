Roger Waters twierdzi, że jest na ukraińskiej "liście osób do likwidacji". Mówi o zachodniej propagandzie

Roger Waters w obszernym wywiadzie dla ''Rolling Stones'' wypowiedział się ponownie na tematy polityczne. Były muzyk Pink Floyd twierdzi, że jest na ukraińskiej ''listy'' do likwidacji. Mówił również o zachodniej propagandzie oraz podważył fakt ludobójstwa na Ukrainie.

Jego wypowiedzi dotyczące wojny na Ukrainie spowodowały, że po ogłoszeniu koncertów Rogera Watersa w Polsce wiele osób zaczęło bojkotować te występy. Ostatecznie organizator postanowił odwołać koncerty, zaś radni przegłosowali jednomyślnie rezolucję według której Roger Waters jest teraz persona non grata w Krakowie.

Po tym zajściu były muzyk Pink Floyd napisał list otwarty do Władimira Putina, a teraz udzielił wywiadu dla ''Rolling Stones'', w którym kolejny raz wypowiedział się na temat wojny na Ukrainie. Jak podaje portal interia.pl muzyk chciał wyjaśnić swoje stanowisko i według niego to USA stanowi problem, zaś media specjalnie przedstawiają Rosję oraz Chiny jako tych złych:

Oczywiście my - kiedy mówię "my", mówię teraz jako podatnik w Stanach Zjednoczonych - nie jesteśmy lepsi. Jesteśmy najgorsi ze wszystkich co najmniej 10 razy. Zabijamy więcej ludzi. Wtrącamy się w wybory większej liczby osób. My, amerykańskie imperium, robimy to całe g*wno.

Dziennikarz wówczas poruszył temat ludobójstwa ze strony Rosjan, na co Roger Waters odpowiedział, że nie jest to prawda. Jak cytuje interia.pl:

Widziałeś to w czymś, co opisałem ci jako propaganda zachodnia. To jest dokładnie odwrotność mówiący o rosyjskiej propagandzie. Rosjanie ingerowali w nasze wybory, Rosjanie to zrobili, to wszystko kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa.

Muzyk uważa również, że jest na ukraińskiej "liście osób do likwidacji" i komentarze hejterów mają właśnie pochodzić z domem z Ukrainy:

Nie zapominaj, że znajduję się na liście zabójstw wspieranej przez rząd ukraiński. Jestem na pie*rzonej liście, a oni ostatnio zabijali ludzi. Kiedy cię zabijają, na twoim zdjęciu piszą 'zlikwidowano'. Cóż, jestem jednym z tych pie*rzonych obrazków".

Dziennikarz zwrócił uwagę, że tego typu listę prowadzi skrajna prawicowa organizacja ukraińska. Strona została potępiona na arenie międzynarodowej, ale rząd ukraiński jej nie usunął. Roger Waters powtórzył również to, co mówił wcześniej, że to przez NATO Rosja zaczęła wojnę: