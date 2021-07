7 lipca 2021 na Netflix premierę będzie miał serial kryminalny "Rojst ‘97" w reżyserii Jana Holoubka. Dzień przed poznaliśmy utwór promujący tę produkcję - "Ostatni" w wykonaniu Tymka i Brodki. Za produkcję muzyczną odpowiada Urbanski.

"Rojst '97" z nową piosenką promującą. Posłuchaj coveru "Ostatni" Edyty Bartosiewicz w wersji Brodki i Tymka [WIDEO]

W oryginale utwór "Ostatni" wykonuje Edyta Bartosiewicz. Jest to prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych ballad w historii polskiego popu. Producent utworu Urbanski razem z pianistą Patrykiem Kraśniewskim szukali takich rozwiązań muzycznych, by nie zgubić piękna romantycznej kompozycji, dodając do niej tajemnicę i mrok rodem z serialu “Rojst’97”.

Klimat lat 90. odczuwalny jest także w klipie, w którym poza muzykami pojawiają się również serialowe postaci grane przez Magdalenę Różczkę, Łukasza Simlata, Andrzeja Seweryna, Zofię Wichłacz i Piotra Fronczewskiego. Niemym bohaterem wideo jest hotel Centrum - miejsce, w którym każdy skrywa mroczne sekrety. Teledysk został wyreżyserowany przez Alana Willmanna.

Oglądaj

"Rojst ’97" poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia. Już 7 lipca na ekranie zobaczymy ponownie Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Zofię Wichłacz, do których dołączą nowe postacie grane przez Magdalenę Różczkę i Łukasza Simlata.