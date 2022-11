Jak podaje PAP, ukraiński artysta Andrij Danyłko, znany jako Wierka Serdiuczka, sprzedał unikatowe auto Freddiego Mercury’ego – Rolls-Royce’a z 1974 roku za 250 tys. funtów. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowoczesne centrum rehabilitacyjne na Ukrainie.

Rolls-Royce Freddiego Mercury'ego sprzedany w szczytnym celu. Pieniądze trafią do Ukrainy

Rolls-Royce Silver Shadow, którym był wożony wokalista grupy Queen został sprzedany w londyńskim oddziale prestiżowego domu aukcyjnego Sotheby’s za 250 tys. funtów. Środki te zasilą centrum rehabilitacyjne Superhumans Center, które ma się otworzyć na Ukrainie w 2023 r.

Klinika Superhumans poinformowała na swoim profilu:

Samochód należał do Freddiego Mercury’ego, wyobraźcie sobie, kogo on widział i jakich historii się nasłuchał. Andrij Danyłko, prawdziwy znawca talentu lidera Queen, kupił ten samochód, by przekazać go muzeum. A potem nastała wojna. I Andrij postanowił postąpić inaczej. Przekazał to legendarne auto na aukcję, a pozyskane środki przekazać nam, by jak najszybciej uruchomić Superhumans Center. I oto właśnie samochód został sprzedany za 250 tys. funtów, tj. 284,5 tys. dolarów lub 11 mln hrywien.

Danyłko opowiadał, że kupując samochód, chciał, by trafił on do muzeum poświęconego grupie Queen, ale zmienił zdanie i postanowił przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na inwestycję w przyszłość Ukrainy. Dom aukcyjny zrezygnował z prowizji i cała suma zostanie przeznaczona na cel charytatywny.

Superhumans Center ma powstać w obwodzie lwowskim i działać jako klinika specjalistyczna protezowania, rekonstrukcji i leczenia zespołu stresu pourazowego.

Jak podaje PAP, Rolls-Royce Silver Shadow został wyprodukowany w 1974 roku. Pokryty jest srebrnym lakierem. W środku zdobi go szaro-błękitna skóra i drewno, a o mocy decyduje 6,75-litrowy silnik V8. Nie wiadomo, kto był jego pierwszym właścicielem. Freddie Mercury nabył go w 1979 roku. Rolls-Royce pełnił funkcję jego limuzyny, aż do śmierci muzyka w 1991 roku.