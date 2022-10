Roman Kostrzewski zmarł w lutym 2022 w wieku 61 lat. Na jego pogrzebie w Bytomiu pojawiło się sporo fanów, którzy zaśpiewali jego utwór, by godnie pożegnać słynnego wokalistę. Teraz w mieście pojawi się specjalne miejsce upamiętniające Kostrzewskiego.

Roman Kostrzewski będzie mieć swój skwer w Bytomiu. Radni uhonorowali wokalistę

Chociaż Roman Kostrzewski urodził się w Piekarach Śląskich, to był mocno związany z Bytomiem - zresztą to tutaj podczas festiwalu Silesian Rock poznał muzyków zespołu Kat. Społeczna inicjatywa, by właśnie w Bytomiu powstał skwer Romana Kostrzewskiego poparło 187 mieszkańców, córka wokalisty, Natalia Kostrzewska oraz prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

Ostatecznie uchwała został przegłosowana przez 22 radnych, 2 osoby się wstrzymały. Skwer Romana Kostrzewskiego pojawi się przy ulicy Parkowej obok krytego basenu.

Roman Kostrzewski zmarł 5 dni przed 62. urodzinami. Artysta przegrał walkę z rakiem. Jeszcze we wrześniu 2021 zespół Kat & Roman Kostrzewski zorganizował specjalny koncert, by zebrać pieniądze na leczenie. Wydarzenie odbyło się we wrocławskim klubie A2 i nie zabrakło na nim specjalnych gości, m.in. wystąpił Nergal, Titus i Wacław "Vogg" Kiełtyka.