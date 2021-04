Zapadł wyrok w sprawie udostępnienia w sieci klipu Rammsteina do "Pussy" na rosyjskim portalu Vkontakte.

Jak podaje PAP, były szef regionalnego sztabu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego został skazany na 2,5 roku kolonii karnej. Andriej Borowikow udostępnił w sieci społecznościowej wideoklip zespołu Rammstein – sąd uznał to za rozpowszechnianie pornografii.

Rosjanin został skazany za udostępnienie klipu Rammsteina. Ile lat spędzi w więzieniu?

Borowikowa skazano z artykułu o rozpowszechnianiu pornografii. Jak podaje PAP, w 2014 r. udostępnił on w rosyjskiej sieci społecznościowej Vkontakte wideoklip Rammstein – "Pussy." W 2020 roku wszczęto sprawę karną. Na mężczyznę miał się poskarżyć jeden z wolontariuszy sztabu.

W artykule rosyjskojęzycznej redakcji BBC czytamy:

W sieci Vkontakte do dzisiaj dostępne są setki udostępnień wskazanego wideoklipu. BBC nie znalazła informacji o tym, by wszczęto inne sprawy karne z powodu tego wideo.

W sprawie pisała również „Nowaja Gazieta”:

Oskarżenie jest oparte na zeznaniach informatora policji, który zaproponował Borowikowowi wspólne obejrzenie tego zachowanego wideo, a także na wnioskach ekspertyzy zamówionej przez śledczych – nie znalazła ona w klipie wartości artystycznej.

BBC przypomina, że w 2019 roku Borowikow został skazany na 400 godzin prac obowiązkowych za „niejednokrotne złamanie” przepisów o zgromadzeniach publicznych.

"Pussy" to zdecydowanie jeden z najodważniejszych klipów grupy Rammstein. W teledysku przedstawiono sceny niczym z porno - golizna, BDSM i muzycy, którzy bawią z dziewczynami. Choć wydaje się, że muzycy pojawili się we wszystkich scenach, to jednak w niektórych momentach artystów zastąpili aktorzy. Za reżyserię odpowiada Jonas Akerlund.