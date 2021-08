Rosyjska policja aresztowała Tilla Lindemanna z Rammstein. Jaki był powód zatrzymania?

Aresztowano Tilla Lindemanna z Rammstein

Jak podaje portal Summa Inferno, Lindemann miał wystąpić ze swoim zespołem na festiwalu Maklarin for Homeland w niedzielę 29 sierpnia 2021 roku. Informacji na razie nie potwierdzono, ale szacuje się, że to właśnie z tym jest związana sprawa Lindemanna. W kraju są bowiem zakazane imprezy masowe ze względu na pandemię COVID-19. Wokalista miał pogwałcić te zasady.

Jego menadżer Anar Reiband również jest oskarżony, ale on cierpi na poważniejsze zarzuty. Mężczyzna miał podobno udać się do Rosji jako turysta, ale władze uważają go za jednego ze współorganizatorów koncertu. Grozi mu za to deportacja do Niemiec oraz zakaz podróżowania do Rosji.

Muzyk ma również zagrać w Moskwie w ramach festiwalu Spasskaya Baschnja na Placu Czerwonym, który odbędzie się w dniach 4-5 września. Na razie nie wiemy, co się stanie z wokalistą.

Oprócz tego Till Lindemann został też oskarżony o nielegalną sprzedaż kart NFT. Wszystko dlatego, że muzyk niedawno nakręcił klip w muzeum w Petersburgu. Oczywiście dostał na to pozwolenie władz, ale wokalista zaczął sprzedawać kopie tego wideo za 117 tysięcy dolarów. Całkiem zrozumiale zarządcy muzeum stwierdzili, że sprzedaż kart NFT z klipem pogwałca treść ich porozumienia.

Miejmy nadzieję, że sprawa Lindemanna zakończy się jedynie pogrożeniem palcem albo grzywną - wokalista ma bowiem wystąpić ze swoimi kolegami z Rammstein na PGE Narodowym w Warszawie już 16 lipca 2022 roku.