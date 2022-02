Rosyjski zespół Slaughter to Prevail sprzeciwia się wojnie w Ukrainie: "nie akceptujemy tych działań!"

Slaughter To Prevail to pochodzący z Jekaterynburga metalowy zespół, który publicznie potępił decyzję Rosji o inwazji na Ukrainę. Grupa zaapelowała, by zaprzestać walki.

Slaughter To Prevail jest przeciwko wojnie

Od kilku dni znani muzycy rockowi i metalowi zabierają głos w sprawie inwazji Rosję na Ukrainę. Znakomita większość z nich jak najbardziej potępia działania Putina w sprawie konfliktu zbrojnego. Wśród artystów znalazł się m.in. pochodzący z Ukrainy zespół Jinjer, który bardzo negatywnie ocenił działania zbrojne w ich kraju.

Do publicznej krytyki działań wojennych Rosji dołączył również zespół Slaughter to Prevail. Panowie z Jekaterynburga wyjaśnili jasno, że są przeciwko wojnie i nie akceptują tego, co robi rząd:

Mówimy "nie" wojnie! Nasz zespół nie staje po stronach konfliktu i nie jest związany z polityką. Jesteśmy pokojowymi mieszkańcami tego świata i chcemy pokoju na tym świecie. Nie akceptujemy ŻADNYCH działań wojennych. Każdemu z was, waszych bliskich i znajomych życzymy jak najlepiej. Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni i że ten koszmar się niedługo zakończy.

Slaughter To Prevail to stosunkowo młody zespół, który ma na koncie dwa pełnoprawne krążki - ostatni z nich zadebiutował w 2021 roku i nosił tytuł "Kostolom". Promował go singiel "Baba Yaga", który w rok od premiery zdobył prawie 7 milionów wyświetleń na samym YouTubie: