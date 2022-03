Kilka dni temu Genesis ogłosił koniec kariery, a tymczasem inna legenda muzyki rockowej wraca na scenę. Roxy Music zapowiedział trasę koncertową z okazji 50-lecia debiutu i będą to pierwsze wspólne koncerty muzyków od 11 lat. Gdzie i kiedy odbędą się występy Roxy Music z Bryanem Ferrym na czele?

Roxy Music wraca po 11 latach. Zespół ogłosił trasę koncertową z okazji 50-lecia debiutu

Debiutancki album "Roxy Music" ukazał się 16 czerwca 1972 roku. 50 lat później zespół postanowił uczcić wydanie debiutu wybierając się na trasę koncertową. Jest to o tyle wyjątkowe wydarzenie, bo ostatni raz zespół pojawił się na scenie 11 lat temu. W 2022 roku zobaczymy razem wokalistę Bryana Ferry'ego, gitarzystę Phila Manzanerę, saksofonistę Andy'ego Mackaya i perkusistę Paula Thompsona.

Oglądaj

Świętowanie Roxy Music rozpocznie 7 września 2022 w Toronto i po kilku koncertach w USA odwiedzi Wielką Brytanię. Trasa koncertowa zakończy się 14 października i na razie nic nie wskazuje, żeby zespół przyjechał do Polski. 31 marca ruszy sprzedaż biletów na europejską część trasy, zaś 4 kwietnia - na amerykańską.

Trasa koncertowa Roxy Music:

7 września - Scotiabank Arena - Toronto, ON

9 września - Capital One Arena - Waszyngton, DC

12 września - Madison Square Garden - Nowy Jork, Nowy Jork

15 września - Wells Fargo Center - Philadelphia, PA

17 września - TD Garden - Boston, MA*

19 września - United Center - Chicago, IL

21 września - Moody Center - Austin, TX

23 września - American Airlines Center - Dallas, TX

26 września - Chase Center - San Francisco, CA

28 września - The Forum - Los Angeles, CA

10 października - OVO Hydro - Glasgow, Wielka Brytania

12 października - AO Arena - Manchester, Wielka Brytania

14 października - The O2 - Londyn, Wielka Brytania

Na tym jednak nie koniec. Roxy Music zapowiedziało wznowienia wszystkich swoich albumów i będą one ukazywać się w formie limitowanych winyli. Dzięki metodzie half-speed mastering nowe wydawnictwa mają wyróżniać się bardzo dobrym dźwiękiem. Pierwsze tego typu krążki otrzymamy już 1 kwietnia i będą to "Roxy Music" oraz "For Your Pleasure".