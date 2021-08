Już we wrześniu w serwisach cyfrowych pojawi się album ''The Metallica Blacklist'', który celebruje 30-lecie ''Czarnego Albumu'' Metalliki. Do ''Blacklist'' zaproszono ponad 50 muzyków reprezentujących różne gatunki, pokolenia i kontynenty. Każdy z nich zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu. Jak w repertuarze Metalliki wypadł duet Royal Blood?

Royal Blood nagrał cover Metalliki. Jak brzmi ''Sad but True'' w wykonaniu duetu? [WIDEO]

Czy utwór "Sad but True" może brzmieć dobrze, gdy mamy do dyspozycji tylko bas i perkusję? Oczywiście, że tak, w końcu Royal Blood wiedzą, jak stworzyć dobrze brzmiące utwory przy wykorzystaniu tylko 2 instrumentów. Posłuchajcie, jak brzmi ich cover, który trafi na krążek ''The Metallica Blacklist''.

Premiera ''The Black Album" w zremasterowanej wersji oraz "The Metallica Blacklist" zaplanowana jest na 10 września. Fizyczna wersja „Blacklist” trafi do sprzedaży 1 października i będzie dostępna w formatach 4CD, 7LP i cyfrowym. Wszystkie zyski ze sprzedaży zasilą w podziale po połowie: organizację wybraną przez artystę coverującego oraz fundację Metalliki All Within My Hands.