Royal Blood prezentuje singiel "Typhoons". Znamy datę premiery nowej płyty

Royal Blood zaprezentował kolejny singiel zapowiadający nowy krążek. Na pierwszy utwór promujący wydawnictwo wybrano "Trouble's Coming", teraz natomiast poznaliśmy tytułowy kawałek "Typhoons". Płyta Royal Blood ukaże się 30 kwietnia 2020.

Jak brzmi "Typhoons" Royal Blood? Kiedy Mike Kerr i Ben Thatcher zaczęli pracę nad nowym albumem, postanowili wrócić do korzeni, do muzyki, którą grali zainspirowani takimi artystami jak Daft Punk, Justice czy Phillipe Zdara z Cassius. Ponadto, tak jak przy debiucie, chcieli wrócić do podstaw, do ekscytującego, surowego i oryginalnego grania. Posłuchajcie zatem, czy im się to udało:

Duet postanowił sam wyprodukować większość płyty "Typhoons". Nad brzmieniem utworu "Boilmaker" czuwał jednak Josh Homme z Queens of the Stone Age, z którym muzycy poznali się, gdy Royal Blood supportowali QUOTSA na trasie po Ameryce Północnej. Ponadto wielokrotny laureat Grammy, Paul Epworth, wyprodukował "Who Needs Friends" oraz pomagał przy "Trouble's Coming".

Płyta "Typhoons" będzie w formacie cyfrowym, na winylu oraz na CD. W oficjalnym sklepie Royal Blood kupić można ekskluzywną wersję z bonusowym 7-calowym singlem (z dodatkowym utworem "Space"), picture diskiem oraz kasetami. Amazon i wybrane niezależne sklepy sprzedawać będą edycję na ekskluzywnym, kolorowym winylu. HMV zapakuje standardowy winyl w ekskluzywną okładkę.