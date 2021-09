30 kwietnia 2021 ukazał się najnowszy album Royal Blood "Typhoons", na którym pojawiły się single "Trouble's Coming", "Typhoons", "Limbo" i "Boilermaker". Zespół cały czas promuje swoje wydawnictwo i właśnie światło dzienne ujrzał teledysk do piosenki "Hold On". W klipie zobaczymy syna Toma Hanksa oraz muzyków Queens of the Stone Age oraz Arctic Monkeys.

Royal Blood z klipem do "Hold On". W teledysku zagrał syn Toma Hanksa oraz muzycy QOTSA i Arctic Monkeys [WIDEO]

Royal Blood zatrudnił do najnowszego teledysku Colina Hanksa, syna Toma Hanksa, którego widzowie mogą kojarzyć z "Dextera" czy "Fargo". Aktor wyreżyserował wideo oraz zagrał trenera motywacyjnego, który przemawia używając słów piosenki Royal Blood. Jego słuchaczami są Josh Homme z Queens of the Stone Age oraz perkusista Arctic Monkeys, Matt Helders.

Oglądaj

Najnowszy album przedstawia tę gorszą stronę sukcesu, której muzycy osobiście doświadczyli. Zrozumieli wówczas, że sukces jest bardziej skomplikowany niż się wydaje i potrzeba czasu, by zyskać odpowiednią perspektywę. Kerr przytacza tu sytuację w Las Vegas, gdy postanowił, że właśnie pije swego ostatniego drinka. Wkrótce odkrył, że trzeźwość ma pozytywny wpływ nie tylko na jego kreatywność, ale i całe życie.

Z nowym podejściem, duet postanowił sam wyprodukować większość płyty "Typhoons". Nad brzmieniem "Boilmaker" czuwał Josh Homme, z którym artyści poznali się, gdy Royal Blood supportował QUOTSA na trasie po Ameryce Północnej. Ponadto wielokrotny laureat Grammy, Paul Epworth wyprodukował "Who Needs Friends" oraz pomagał przy "Trouble's Coming".